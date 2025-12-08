Las becas municipales Ribera abren el plazo para la presentación de propuestas

M. A. I. IRUN. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El servicio de Cultura del Ayuntamiento ha convocado una nueva edición de las becas artísticas Ribera y ha abierto el plazo de presentación de propuestas hasta el 30 de enero.

El objetivo de la beca es desarrollar un proceso de investigación en tándem en el que confluyan una investigación en el marco de las ciencias sociales y un resultado que ha de articularse a través de una propuesta artística. Los temas girarán en torno a conceptos como la frontera y la memoria histórica en el territorio y su vinculación con el río Bidasoa y su área de influencia

El tándem deberá estar compuesto por dos personas y cada una de ellas deberá representar uno de los dos perfiles a los que se dirigen las bases de esta iniciativa: una vertiente de carácter artística y otra relacionada con la investigación en el ámbito de las ciencias sociales.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán presentar una memoria breve o un anteproyecto, material visual, cronograma, una memoria de proyectos o propuestas artísticas, así como una carta de motivación.

Cada uno de los proyectos seleccionados contará con una dotación de 11.250 euros para su realización, la cuantía del pasado año que recogió un incremento sensible respecto a los 9.000 de convocatorias anteriores.

Las propuestas que se reciban hasta el próximo 30 de enero serán valoradas por los miembros del Tribunal de la beca conforme a los criterios que se señalan en las bases de la misma.

Entre los mismos se encuentran cuestiones como la calidad global de la propuesta, la trayectoria y experiencia de las parejas tándem en materia artística e investigación y la incorporación de la perspectiva de género y la interseccionalidad en el planteamiento general del proyecto.