El Ayuntamiento de Irun programa tres actividades con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos Se proyectarán 'El 47' y 'Terra Willy, planeta ezezaguna', y el CBA acogerá la exposición 'Infancia y los conflictos bélicos'

E. Prieto Irun Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:43 | Actualizado 13:02h.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra el próximo 10 de diciembre, el área de Derechos Humanos y Cooperación del Ayuntamiento ha elaborado un programa que cuenta con tres actividades. Con estas acciones «reafirmamos nuestro compromiso firme e innegociable con la dignidad, la igualdad y la justicia para todas las personas», ha afirmado este jueves el delegado de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación, Gorka Álvarez.

El delegado ha incidido en que «tenemos que trabajar en acercar estos valores a la ciudadanía para fortalecer una cultura del respeto y la convivencia» y que «los y las irundarras tenemos que ser parte de los derechos que nos unen y que nos definen como sociedad».

En cuanto al programa, Álvarez ha explicado que incluye dos proyecciones, ambas en el Centro Cultural Amaia. La primera de ellas será 'El 47', la película protagonizada por Eduard Fernández ganadora del premio a la Mejor Película en los Goya de este año. El próximo día 10, a las 19.00 horas, el público podrá conocer la historia de los vecinos del distrito barcelonés de Torre Baró, en la que se «reivindica el derecho a los servicios básicos» y se muestra «la lucha contra la desigualdad y la exclusión», a la vez que se subraya «la fortaleza y la solidaridad de la comunidad y se defiende la resistencia y la acción no violenta».

Para el día 17 de este mes, a las 18.00, se ha programado el filme 'Terra Willy, planeta ezezaguna', pensado para familias con niños y niñas mayores de 6 años. La cinta narra las andanzas de Willy, un joven que pierde el contacto con sus padres después de que su nave quede reducida a cenizas. En ella, ha apuntado Gorka Álvarez, «se trabaja el respeto a la diversidad y la ausencia de prejuicios» y se recalca «la importancia del compañerismo, la colaboración, el combatir el miedo y priorizar el diálogo, combinando humor y aventura».

La entrada a las dos sesiones es gratuita pero hay que recoger invitación, con un máximo de cuatro por persona. Pueden conseguirse a través de la página web municipal (www.irun.org) o en la oficina de turismo de Luis Mariano.

Exposición en el CBA

La tercera propuesta relacionada con el Día Internacional de los Derechos Humanos será una exposición que albergará el CBA. Se inaugurará el día 15 y estará visitable hasta el día 22 en el horario de la biblioteca (de 9.00 a 20.00 de lunes a viernes y de 9.00 a 13.00 los fines de semana) bajo el título 'Infancia y los conflictos bélicos. Educar para la paz desde la guerra'.

La muestra se presentará con la ayuda de 'Ayudemos un niño', asociación de la que Dioniso Horrillo es voluntario. Señaló que la exposición «trata un tema que está presente diariamente en los medios de comunicación, el de las continuas guerras que hay por todos los sitios. Son los niños y niñas que la están sufriendo, los que están viendo cómo pierden a sus familias, casas o tierras, los que van a hablar de paz en el futuro». Busca hacernos reflexionar sobre «qué van a hacer estos niños, con las cosas que están viviendo, cuando tengan una edad y tengan que tomar decisiones».