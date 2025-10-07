Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El nuevo Plan Estratégico que quiere elaborar el Ayuntamiento marcará las líneas de trabajo para dar respuesta a los retos de Irun en el horizonte del año 2040. F. DE LA HERA

Irun

El Ayuntamiento activa la redacción de un nuevo Plan Estratégico de ciudad

Mediante Resolución de Alcaldía se han aprobado los pliegos para contratar a una consultora que guíe tanto el diagnóstico y la participación ciudadana como la redacción del Plan

Iñigo Morondo

Irun

Martes, 7 de octubre 2025, 20:33

El Ayuntamiento se ha embarcado en la redacción de un nuevo Plan Estratégico para la ciudad, una idea que surgió hace un año en el ... seno del Gobierno municipal para enfocar la actuación municipal en el actual contexto socioeconómico. Para que tomara cuerpo, indica la alcaldesa, Cristina Laborda, lo primero fue contrastar la posibilidad con los grupos municipales. «Tiene que ser un plan de ciudad, no de un partido, no de un gobierno, sino de todo el Ayuntamiento, de toda la ciudadanía».

