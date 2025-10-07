El Ayuntamiento activa la redacción de un nuevo Plan Estratégico de ciudad

El Ayuntamiento se ha embarcado en la redacción de un nuevo Plan Estratégico para la ciudad, una idea que surgió hace un año en el ... seno del Gobierno municipal para enfocar la actuación municipal en el actual contexto socioeconómico. Para que tomara cuerpo, indica la alcaldesa, Cristina Laborda, lo primero fue contrastar la posibilidad con los grupos municipales. «Tiene que ser un plan de ciudad, no de un partido, no de un gobierno, sino de todo el Ayuntamiento, de toda la ciudadanía».

Con esa idea, tras muchos meses de trabajo en el área de Hacienda para definir los pliegos de contratación, la alcaldesa aprobó ayer, «tras compartir el contenido en una Junta de Portavoces», la Resolución mediante la cual se pone en marcha la contratación de una consultora especializada que se encargue de la redacción del diagnóstico y del plan estratégico. El contrato se ha licitado con un presupuesto máximo de 121.000 euros y un plazo de 18 meses para su ejecución. Además de contar con una empresa con experiencia, el plan contará con un extenso proceso de participación. «Bidasoa 93 e Irun 2020, los últimos planes estratégicos que se han elaborado en la ciudad, demostraron su utilidad como herramientas para responder a las necesidades del momento y transformar la ciudad. Pero sobre todo demostraron la importancia de la participación. La ciudad que piensa unida avanza mejor», subraya Laborda. «Otra característica clave que tuvieron esos planes y que queremos mantener ahora es que hay que mirar hacia adelante, pero sin perder la esencia de la ciudad». La primera edil irunesa tiene claro que «en un mundo tan cambiante, es necesario transformarse continuamente para ser capaz de adaptarse a los cambios continuos, tenemos que mostrarnos como una ciudad valiente, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de mantener aquello que nos es común, que nos identifica como ciudad, elementos que nos dan identidad, que nos dan orgullo de ciudad».

Será el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que acompañará al diagnóstico el que marque las líneas de trabajo principales, pero hay grandes temas que necesariamente estarán muy presentes. «El desarrollo económico de la ciudad será uno de ellos», apunta Laborda. «Seguimos apostando por un Irun para vivir y trabajar. Con el planeamiento vigente hay desarrollos residenciales previstos como para llegar hasta los 70.000 habitantes» y en el apartado económico se buscará «capacidad de adaptación». Recuerda que cuando se redactó Irun 2020 «nadie previó el impacto de la inteligencia artificial. Igualmente, no podremos prever ahora qué cambios habrá en el futuro, pero sí que cuando lleguen estemos preparados, que tengamos instrumentos para saber adaptarnos a los cambios».

En el mundo actual, las transformaciones son continuas y profundas y no sólo económicas. Cambia el clima y la manera de cuidar el medio ambiente; cambia la sociedad, con fenómenos migratorios crecientes y una población cada vez más envejecida. «Con este plan buscaremos respuestas a las preguntas que como sociedad nos hacemos en este momento. Respuestas en términos de desarrollo económico, de movilidad, de sostenibilidad, de transformación urbana, de innovación económica, de vivienda asequible, de cohesión social, de seguridad, de transición energética...»

Laborda incide en la importancia de que todo eso se construya desde «la identidad de la ciudad. Hay cosas que van a estar muy presentes. La ubicación fronteriza ha sido una permanente oportunidad y lo va a seguir siendo», resalta. «Hace dos siglos la ciudad se desarrolló gracias al ferrocarril, al río, a la frontera y en las próximas décadas volverán a ser elementos clave de la transformación urbana, de la actividad económica, de la identidad de la ciudad. El Irun de 1970 no era el de 1920, pero era Irun; el Irun de 2040 no será el Irun de 2025, pero tiene que seguir siendo Irun. Eso es algo que hemos hecho bien a lo largo de la historia», reivindica la primera edil.

«Un alcalde de Irun, Cipriano Larrañaga, al que tantas veces citó otro alcalde, José Antonio Santano», recuerda Laborda, «decía que 'Irun debe ir a la vanguardia de los pueblos, demostrando su amor al progreso, pero siempre con apego a la tierra'».