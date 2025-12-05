Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Almudena Cid en acción.

Almudena Cid ofrecerá mañana una masterclass en Artaleku

El club Ayamendi ha organizado la sesión, dentro de la celebración de su 25 cumpleaños

I. A.

IRUN.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23

Almudena Cid estará mañana en el polideportivo Artaleku para ofrecer una masterclass. La única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas, en Atlanta'1996, Sydney'2000, Atenas'2004 y Pekin'2008, con sendas octavas posiciones en las dos últimas, llegará a Irun de la mano del club Ayamendi, que está celebrando su 25 aniversario.

A partir de las 10.00 la gimnasta gasteiztarra compartirá sus conocimientos con cerca de cien gimnastas, más de la mitad de Irun y otras llegadas desde varias localidades guipuzcoanas y de otras provincias cercanas. La sesión será de 10.00 a 14.00 y a las 12.30 horas podrán entrar las familias de las gimnastas, para ver la exhibición a última hora. La jornada se completará con una charla de Cid, sesión de fotos y firma de autógrafos.

