Almudena Cid ofrecerá mañana una masterclass en Artaleku El club Ayamendi ha organizado la sesión, dentro de la celebración de su 25 cumpleaños

I. A. IRUN. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Almudena Cid estará mañana en el polideportivo Artaleku para ofrecer una masterclass. La única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas, en Atlanta'1996, Sydney'2000, Atenas'2004 y Pekin'2008, con sendas octavas posiciones en las dos últimas, llegará a Irun de la mano del club Ayamendi, que está celebrando su 25 aniversario.

A partir de las 10.00 la gimnasta gasteiztarra compartirá sus conocimientos con cerca de cien gimnastas, más de la mitad de Irun y otras llegadas desde varias localidades guipuzcoanas y de otras provincias cercanas. La sesión será de 10.00 a 14.00 y a las 12.30 horas podrán entrar las familias de las gimnastas, para ver la exhibición a última hora. La jornada se completará con una charla de Cid, sesión de fotos y firma de autógrafos.