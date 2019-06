Abanicos festivos contra el calor Ttipi Ttapa especial. Esperanza Herrero fue cantinera en la salida realizada ayer. / FOTOS: F. DE LA HERA El grupo salió a las 10.00, como cada martes y cada jueves, pero con todos sus integrantes vestidos con los colores de la fiesta y luciendo broches con abanicos y txapelas El Ttipi Ttapa hizo su salida sanmarcialera con Esperanza Herrero como cantinera IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 28 junio 2019, 00:14

El grupo local de Ttipi Ttapa sale a andar cada martes y jueves y una vez al año, con motivo de las fiestas, lo hace en formato sanmarcialero: con todos los integrantes vestidos de rojo, blanco y negro; con las marchas sonando en un altavoz portátil y una cantinera que abre la marcha, en esta ocasión, Esperanza Herrero García.

«Me ha hecho ilusión», reconocía Herrero, que lucía banda, barril, abanico y txapela. Es una habitual de Ttipi ttapa «desde que empezó, hará cuatro años o algo más. Es un grupo muy unido, muy bonito. Y hoy ha sido muy especial, con todo el mundo viniendo a saludarme, haciéndose fotos conmigo». Le entregaron también un ramo «precioso», que tuvo que dejar en el Centro Social Luis Mariano antes de empezar la caminata, que es para lo que se habían citado. «Yo vengo todas las semanas, martes y jueves. Siempre viene mucha gente», aseguraba la cantinera ya de camino hacia el hendaiarra Puerto Caneta, destino de la salida.

Programa municipal 18.30 Gigantes y Cabezudos de la Irungo Atsegiña, Bidasoako Erraldoiak y Ondare, desde la plaza Alberto Anguera hasta San Juan, con la participación de la banda de txistularis. 23.00 Concierto de Flamenquito Latino en la plaza Urdanibia. 23.30 Actuación de la orquesta Jamaica Show en la plaza San Juan. 24.00 Animación musical con el grupo Fiebre del Sábado Noche en la plaza San Juan. 00.15 Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Caballer FX SL, desde la calle Donostia de San Miguel. 00.30 Concierto de Rosario en la plaza Urdanibia. 01.00 Animación musical con el grupo Euskorleans Dixie Band en la plaza San Juan. Alarde tradicional 23.00 Salida de las cantineras y los mandos de las compañías desde la plaza Alberto Anguera. Realizarán el siguiente recorrido: calle Hondarribia, paseo de Colón, calle Iglesia, plaza de San Juan, calle Mayor, calle Fueros, paseo de Colón y plaza del Ensanche. 23.30 Presentación de las cantineras del Alarde de este año desde el kiosko de la plaza del Ensanche con varias intervenciones. Alarde público 20.00 Salida de las cantineras acompañadas de txilibitos, redobles y parches desde la plaza de Urdanibia. Realizarán el siguiente recorrido: calle San Marcial, plaza de San Juan, calle Mayor, calle Fueros, calle Berrotaran, calle Joaquín Gamón, paseo de Colón, calle Fermín Calbetón, calle Escuelas y plazoleta del Juncal. 20.15 Acto oficial de presentación de las cantineras del Alarde de este año en la plazoleta de la iglesia del Juncal.

El grupo, compuesto ayer por casi 50 personas, no sólo vestía ropas sanmarcialeras, lucían también unos broches de fieltro, txapelas en unos casos, abanicos en otros, confeccionados todos por una de las integrantes del grupo, Pepi Sujar. «Me encantan las manualidades y un día vi a unos que venían de una fiesta con unos abanicos morados y pensé que para sanmarciales sería bonito hacerlos en rojo». Parte de «cápsulas de Nespresso aplastadas», que envuelve en fieltro y decora «con bolitas que hacen de perlas y con tul blanco». Hizo los primeros 60 hace dos años para el primer Ttipi Ttapa sanmarcialero con cantinera. «El año pasado y éste he traído algunos más. Ya sólo me queda alguna txapela, pero creo que todo el mundo tiene el suyo y no hará falta hacer más. Me gusta hacerlos, pero es trabajoso».