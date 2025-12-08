La ruta de los belenes de Ttopara Kultur Elkartea alcanza su séptima edición

Un año más, y van siete, Ttopara Kultur Elkartea ha organizado la ruta de los belenes, para «contribuir a crear ambiente navideño en nuestro ... pueblo. Que los hondarribitarras de todas las edades, las familias con los niños y las personas que nos visitan, puedan recorrer nuestras calles siguiendo esta ruta, disfrutando de estas obras de artesanía popular y que, además, pueda beneficiarse nuestro pequeño comercio».

Los belenes están ubicados en dieciocho puntos, uno más que el pasado año. La mayoría de ellos se encuentran en escaparates de establecimientos comerciales, donde se exponen los nacimientos desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero.

Este año se han sumado a la propuesta navideña de Ttopara la agencia de seguros Santa Lucía, en Zuloaga Kalea, 4, y Nanai, parte trasera en Almirante Alonso, 6. En el marco de la colaboración entre Ama Guadalupekoa Ikastetxea y Ttopara Aldizkaria, se expondrá en el comercio de ropa y complementos Nanai, en Matxin Arzu, 18, el trabajo realizado por los alumnos de este colegio.

Se pueden ver dos belenes en Mendelu, en la parroquia de Betharram y Heme shop, cuatro en el casco histórico, Menina, parroquia, Centro de información cultural y turística de Arma Plaza y Parador, y donde más hay es en La Marina: Ortoleku, Leiza, Santa Lucía, Pascua, Kai Berri, Ada & Valentina, Papykop, Mar, Federópticos y Nanai por partida doble. El último belén de la ruta se encuentra en el santuario de Guadalupe.

Desde Ttopara quieren «expresar nuestro reconocimiento a la gran labor artesanal y artística de los socios de la Asociación Belenista de Gipuzkoa», así como «el agradecimiento a los comerciantes que colaboran en este proyecto, a Arma Plaza Fundazioa, al Parador, a las iglesias de Hondarribia y al departamento de Cultura del Ayuntamiento por el apoyo que presta a este proyecto».