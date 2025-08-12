El lesakarra Javier Igoa gana el Concurso de Pintura de Emeki Como es habitual, a partir de las 18.00 horas se mostraron en la calle San Pedro las obras presentadas en una exposición que atrajo el interés de mucho público

Cuarenta artistas se animaron el domingo a dejar su huella artística en la historia del Concurso de Pintura al Aire Libre que organiza Emeki y que ha alcanzado las 31 ediciones. Su mirada sobre las calles y vistas del Casco Histórico y la calle San Pedro quedó recogida en otras tantas obras que se entregaron entre las 17.00 y las 18.00 horas. Una vez recogidas para su análisis por parte del jurado, conformaron esa exposición efímera que cada año atrae centenares de miradas.

Emeki se esfuerza por conformar siempre un plantel de jueces excepcional y no fue menos la edición de este año con Maider Goikoetxea (licenciada en arte y educadora de arte), Mariajo Noain (historiadora del arte y antropóloga, creadora del proyecto de divulgación cultural Los viajes de Aspasia), Rakel Salinas (licenciada en Arte y educadora de arte), Sara Otaño (pintora impresionista desde los 16 años) y Javier Sagarzazu, reconocido acuarelista hondarribitarra habitual en esta cita.

participantes, más que el año pasado, dedicaron la jornada del domingo al Concurso de Pintura al Aire Libre de Emeki, que cumplió su 31ª edición Javier Igoa Alzuagaray, pintor de Lesaka, se llevó el primer premio. El segundo recayó en el artista navarro Daniel Menendez Isturiz (Burlada). Completó el podio un extremeño, Federico Plasencia Chacón (Cáceres). El jurado del certamen quiso reconocer los méritos del trabajo de Piedad Santamaría Pascual (Leioa) con la concesión de un accésit.

No sin deliberación intensa y larga, estas cinco personas definieron el palmarés de este año en el que se encumbró el pintor lesakarra Javier Igoa Alzugaray, que recibió todos los extras asociados al galardón principal de la mano de la miembro de Emeki Mariaje Berrotaran Etxeberria, El alcalde, Igor Enparan, hizo entrega del segundo premio al navarro Daniel Menendez Isturiz, de Burlada, y el concejal Ander Ribes fue quien puso el tercero en manos del artista cacereño Federico Plasencia Chacón. Todos estos llevaban retribución (1.000, 700 y 500 euros respectivamente). El accésit, que recayó en la pintora de Leioa Piedad Santamaría Pascual, no, pero sí que recibió de la miembro de Emeki Koro Bidaurreta Bernas los regalos de Atrezzo y la Cofradía de San Pedro que también se llevaron el resto de premiados. Emeki agradeció el apoyo de ambos y del Ayuntamiento, así como el apoyo del jurado y la «labor fundamental» realizada por las «mujeres que han trabajado como voluntarias» para hacer posible una nueva edición del concurso.