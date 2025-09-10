El Jostaldi busca finalistas del Grand Slam

HondarribiaEl Jostaldi busca finalistas del Grand Slam
El hondarribitarra Oier Kanpandegi es uno de los que jugará las semifinales de mañana
Hondarribia
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14
Tras el parón de la semana pasada, vuelve la cesta punta al Jostaldi y con los dos viernes más importantes del verano, en los ... que se decidirán los campeones. Mañana a las 20.00 se disputarán las semifinales del Grand Slam, elaboradas en las semanas anteriores en las respectivas liguilllas.
En la primera semifinal Arbe-Argoitia (dos victorias, cero derrotas) se medirán a Bixente-Atain (una victoria, una derrota). Jokin Arbe es el pelotari con mas experiencia de los cuatro y a priori parece una semifinal muy abierta.
En el segundo encuentro Hormaetxea-Bailo (dos victorias, cero derrotas) se enfrentarán a Erik-Kanpan (una victoria, una derrota). Los rojos parten como favoritos, ya que han jugado a gran nivel hasta la fecha, pero deberán confirmarlo en la cancha. El hondarribitarra Oier Kanpandegi será la atracción del festival y contará con el apoyo de una grada que se vuelca con él y con la experiencia de uno de los mejores pelotaris del mundo como es Erik Mendizabal.
Los ganadores pasarán a la final del viernes 12, mismo día en el que se jugará la final del Master Series femenino, en el que se verán las caras Lur-Laura y Erika-Gisela.
Las entradas cuestan doce euros y se pueden comprar en jaialive.eus y este viernes en el frontón.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.