El Jostaldi busca finalistas del Grand Slam

Tras el parón de la semana pasada, vuelve la cesta punta al Jostaldi y con los dos viernes más importantes del verano, en los ... que se decidirán los campeones. Mañana a las 20.00 se disputarán las semifinales del Grand Slam, elaboradas en las semanas anteriores en las respectivas liguilllas.

En la primera semifinal Arbe-Argoitia (dos victorias, cero derrotas) se medirán a Bixente-Atain (una victoria, una derrota). Jokin Arbe es el pelotari con mas experiencia de los cuatro y a priori parece una semifinal muy abierta.

En el segundo encuentro Hormaetxea-Bailo (dos victorias, cero derrotas) se enfrentarán a Erik-Kanpan (una victoria, una derrota). Los rojos parten como favoritos, ya que han jugado a gran nivel hasta la fecha, pero deberán confirmarlo en la cancha. El hondarribitarra Oier Kanpandegi será la atracción del festival y contará con el apoyo de una grada que se vuelca con él y con la experiencia de uno de los mejores pelotaris del mundo como es Erik Mendizabal.

Los ganadores pasarán a la final del viernes 12, mismo día en el que se jugará la final del Master Series femenino, en el que se verán las caras Lur-Laura y Erika-Gisela.

Las entradas cuestan doce euros y se pueden comprar en jaialive.eus y este viernes en el frontón.