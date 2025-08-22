Bertako Igogailuak-Hondarribia se juega la permanencia este fin de semana Las remeras entrenadas por Iker Cortés deberán deberán recortar los tres puntos de distancia con la Donostiarra para disputar los play-off

X. DE LA LINDE GARCIA Hondarribia. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

El todo o nada para Bertako Igogailuak-Hondarribia este fin de semana. La Euskotren Liga llega a su fin con la disputa de las dos últimas jornadas a partir de hoy en aguas de Ondarroa. La Ama Guadalupekoa ocupa actualmente la última posición de la clasificación general con 33 puntos, lo que supondría el descenso directo a la liga ETE. Tres más tiene la Donostiarra que, en la séptima plaza, se jugaría la permanencia en los play-off previstos para los días 20 y 21 de septiembre. Hibaika, con 44 puntos, se encuentra lejos del peligro.

La remontada de las verdes debe comenzar esta misma tarde con una buena actuación en la Bandera de Ondarroa. Las remeras entrenadas por Iker Cortés bogarán en la primera tanda a partir de las 17.25 horas, cerca de la pleamar y con olas que rondarán el medio metro de altura. Lo harán junto a Donostiarra, Hibaika y Astillero.

Sin embargo, la regata decisiva tendrá lugar mañana con la disputa, a partir de las 11.20 horas, de la Bandera de Getaria, la última de la Euskotren Liga. Con la marea bajando y algo menos de viento, la trainera femenina deberá darlo todo para sacar los máximos puntos posibles. La posición de esta última regata podría resultar decisiva, ya que en caso de empate a puntos en la general, clasificarse por encima de las donostiarras podría significar evitar el descenso directo.

La regata de Getaria podría ser decisiva, ya que en caso de empate, la mejor clasificada evitaría el descenso a la Liga ETE

ORSA-Hondarribia

Por su parte, el bote masculino se presenta en la regata de Ondarroa de esta tarde con ganas de seguir dando guerra a Urdaibai, que el pasado fin de semana conisguió meterle siete puntos a los verdes. ORSA-Hondarribia ocupa la quinta posición de la clasificación general de la Eusko Label Liga con 113 puntos, a siete de Bermeo y diez más que Getaria, que es sexta.

La Ama Guadalupekoa volverá a bogar en la segunda tanda , a partir de las 18.50 horas, junto a Lekittarra, San Juan y Getaria. En aguas de Getaria, concretamente, tendrá lugar la bandera de mañana, en la que como viene siendo habitual, el reparto de las tandas se establecerán según la clasificación de la regata anterior.

Tras estas dos regatas, los de Mikel Orbañanos volverán a viajar el próximo fin de semana a Galicia para disputar las banderas de Bueu y Ares. Serán las últimas dos jornadas antes de entrar de lleno en la Bandera de La Concha, con la disputa el 4 de septiembre de la regata clasificatoria.

Últimas dos regatas

Respecto a la ARC-1, ORSA-Hondarribia B disputa este fin de semana las dos últimas jornadas de la liga con un ojo puesto en la lucha por evitar el descenso directo y el otro en los play-off que tendrán lugar el último fin de semana de agosto.

La trainera entrenada por Gonzalo Carrión 'Txalo' se encuentra en la décima posición de la clasificación general con 47 puntos, tres más que Castreña y seis más que Camargo, que descendería directamente al grupo 2 de la liga. Deusto, con 65 puntos, marca la permanencia, una distancia casi insalvable con solo dos regatas restantes.

La primera se disputa esta tarde, a partir de las 16.40 horas, en la ría de Bilbao y en formato contrarreloj. La Ama Guadalupekoa será el tercer bote de la primera tanda en tomar la salida.

Para mañana queda la Bandera de Castro, que tenía que disputarse el viernes pasado, pero que fue aplazada debido a las altas temperatuas. El filial verdera bogará a las 16.00 horas desde la primera tanda.