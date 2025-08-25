Bertako Igogailuak-Hondarribia desciende y bogará en la Liga ETE la próxima temporada

X. DE LA LINDE GARCIA Hondarribia. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

Bertako Igogailuak-Hondarribia no pudo obrar la remontada y será trainera de la Liga ETE la próxima temporada. Con 37 puntos, la Ama Gudalupekoa ha finalizado la Euskotren Liga en última posición, lo que conlleva la pérdida de la categoría. Las verdes mejoraron su imagen respecto a regatas anteriores, aunque no fue suficiente para batir a la Donostiarra, que disputará los play-off los días 20 y 21 de septiembre.

Las remeras entrenadas por Iker Cortés llegaban a las dos última banderas de la liga con el objetivo de recuperar los tres puntos que las separaban con la Donostiarra en la clasificación general. En la regata del sábado en Ondarroa, las verdes tomaron segundas la ciaboga, aunque finalmente fueron batidas por dos décimas por la Donostiarra en línea de meta.

El entrenador mantuvo a las mismas remeras de cara a la bandera de Getaria del domingo, en la que necesitaban una machada para evitar el descenso directo. Partiendo desde la cuarta calle, la Ama Guadalupekoa no pudo tampoco con la trainera donostiarra, que fueron segundo y medio más rápidas.

En declaraciones ofrecidas después de la regata, Miren Garmendia se mostró apenada tras perder la categoría, aunque afirmó sentirse «orgullosa» de sus remeras y prometió volver «con más fuerzas». A modo de consuelo, Garmendia se ha alzado con el maillot de mejor patrona de la temporada tras finalizar en lo alto de la tabla con 84 puntos, 4 más que Joana Halsouet (Donostia Arraun).

A pesar del descenso, la temporada no ha terminado todavía para la Ama Guadalupekoa, ya que el próximo 4 de septiembre tomará la salida en la regata clasificatoria de la bahía de La Concha con el objetivo de lograr una de los siete plazas que dan acceso a la cita más importante del año.

En sexta posición

Respecto a la trainera masculina, ORSA-Hondarribia firmó sendos sextos puestos en las banderas de Ondarroa y Getaria. Los remeros del filial Osertz Larretxea y Telmo Bald tuvieron el sábado la oportunidad de bogar en aguas vizcaínas. La Ama Guadalupekoa, desde la segunda calle, aguantó el ritmo a Getaria en los primeros largos, aunque en la tercera ciaboga ya se dejaban siete segundos.

En la regata de Getaria, Mikel Orbañanos volvió a mover el banquillo al dar entrada a Xabier Olaskoaga, Andoni Irazoki y Beñat Elkain en babor y a Meltxor Amunarriz y a Aimar Kanpandegi en estribor. Esta vez, la trainera de casa no tuvo rival en la segunda tanda y a punto estuvo de llevase la bandera, que finalmente acabó en manos de Zierbena. Desde la calle más cercana a la costa, los verdes llegaron a 25 segundos de la Esperantza.

En la clasificación de la Eusko Label Liga, ORSA-Hondarribia permanece en quinta posición con 127 puntos. En cuestión de cuatro regatas, los verdes han pasado de disputar la cuarta plaza con Urdaibai a mirar de reojo a Getaria, que se encuentra solo a cuatro puntos. Este fin de semana las traineras viajaran a Galicia para bogar las banderas de Bueu y Ares.

Ioseba Amunarriz, por su parte, mantiene el maillot a mejor patrón con 140 puntos en la clasificación, 23 más que Xanet Gimeno (Ondarroa).

La 'B', a los play-off

En cuanto a ORSA-Hondarribia B, la trainera filial masculina evitó el pasado fin de semana el descenso directo a la ARC-2 tras finalizar la liga ARC-1 en décima posición con 61 puntos. Así, tanto los verdes como Camargo se jugarán la permanencia este fin de semana en los play-off ante Hibaika y Portugalete. Castreña, última en la clasificación regular de la ARC-1, bogará la siguiente temporada en la tercera división.

En la regata disputada en la ría de Bilbao del sábado, los remeros entrenados por Gonzalo Carrión 'Txalo' acabaron en octava posición, por delante de Camargo y Castreña. La B encaraba la última regata de la liga en Castro con cierta ventaja respecto a sus perseguidores, aunque no estaba matemáticamente salvada. Por si quedaran dudas, la Ama Guadalupekoa firmó el domingo una extraordinaria regata al vencer su tanda y firmar el cuarto mejor tiempo del día.