Urroz celebra sus fiestas de San Miguel desde ayer hasta el próximo lunes

A. D. C. malerreka. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Ayer a las 20.00 h. se lanzaba el txupinazo que anuncia cinco días de fiestas en Urroz, por San Miguel. A continuación se podía cenar a base de Zopas en el Ostatu local y la noche finalizaba con música.

Hoy por la mañana y por la tarde habrá hinchables y juegos infantiles desde las 11.00 horas. A las 16.00, comenzará el campeonato de mus, habrá merienda para los niños y a partir de las 19.30, música con DJ J&J, a las 20.30, toro de fuego, paellada para cenar en la Plaza y de nuevo, música con DJ J&J.

El sábado se jugará la final del campeonato de mus y tendrá lugar la comida popular con el acompañamiento de los bertsolaris Aitor Mendiluze y Aitor Sarriegi.

El domingo por la mañana habrá dantzas y pelota y por la tarde, herri kirolak.