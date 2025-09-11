Tres mujeres al frente de una nueva Escuela de Triatlón en Elizondo

Baztan BortziriakTres mujeres al frente de una nueva Escuela de Triatlón en Elizondo
Está dirigida a niños y jóvenes que quieran iniciarse o mejorar en este deporte
Baztan
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43
A partir del próximo mes de octubre y hasta final de curso, Elizondo contará con una Escuela de Triatlón dirigida a niños y jóvenes ... que quieran iniciarse o mejorar en este deporte.
La Escuela es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Baztan, las Instalaciones Deportivas municipales Giltxaurdi, la Federación Navarra de Triatlón y el Club Saltoki Trikideak. Se trata d eun proyecto que busca «fomentar la actividad física, el compañerismo y la diversión a través de la natación, el ciclismo y la carrera a pie».
Las sesiones estarán adaptadas a la edad y nivel de los participantes. Ofrecerán «un ambiente seguro y motivador para que todos puedan disfrutar del triatlón».
La escuela fue una iniciativa de la triatleta y nutricionista Vitxori Juanicotena, que vio la necesidad a partir del programa Amazonas que lleva ella misma y en el que hay una gran participación de niñas.
María Plaza, encargada de las instalaciones deportivas de Giltxaurdi y Jaione Arnal, entrenadora de la escuela, «se mostraron estusiastas con el proyecto desde el principio», indica Vitxori Juanicotena.
Se puede llevar a cabo gracias al apoyo del ayuntamiento de Baztan así como a la vicepresidente de la Federación Navarra de Triatlón, Idoia Valencia y a Vitxori Juanicotena, quien gestiona el equipo Saltoki Trikideak que también tendrá desde ahora el apoyo de la escuela de Baztan.
Desde octubre, la escuela se pondrá en marcha dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. Las inscripciones estarán abiertas el día 15 de septiembre para los empadronados en Baztan, mientras que los no empadronados podrán hacerlo a partir del día 17 de septiembre.
En principio, los entrenamientos se desarrollarán los lunes, miércoles y viernes en las instalaciones de Giltxaurdi, que pondrá sus recursos a disposición de este nuevo proyecto deportivo que nace con mucha ilusión.
