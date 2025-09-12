Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Transportes Bidasoa nació en 1975. T. B.

Baztan Bortziriak

Transportes Bidasoa celebra hoy su 50 aniversario con distintos actos

La empresa fundada en 1975 ha organizado una jornada conmemorativa para socios y amigos

A. D. C.

bortziriak.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

Con motivo de su 50 aniversario Transportes Bidasoa ha organizado para hoy una jornada conmemorativa para socios y amigos en Alkagaia. En ella no faltarán los dantzaris, una sesión especial de herri kirolak y una comida.

En cuanto al programa, para comenzar, a las 11.00 horas se bailará un Aurresku de honor y se dará la bienvenida a todos los asistentes. A las 11,15 horas los dantzaris de Leitza bailarán la Ezpatadantza. A las 11.45 horas comenzará el programa de herri kirolak. En primer lugar se enfrentarán las aizkolaris Leire Arraztoa de Irurita e Irune Biurrun de Ansoain, Eider Urrutia de Arraioz y Nerea Sarratea de Almandoz. Tendrán que hacer ocho cortes, en dos tandas.

Kerman Pérez de Heredia, campeón de Euskal Herria, hará una exhibición de llevar txingas con 50 kilos.

Después, se podrá ver una prueba mixta inédita con los campeones de los campeonatos de Navarra, Bizkaia y Gipuzkoa masculino y femenino: Iker Vicente y Nerea Sorondo (Navarra), Julen Alberdi Txikia IV y Nerea Arruti (Gipuzkoa) y Hodei Ezpeleta Bihurri II y Karmele Gisasola Zelai III (Bizkaia). Cada pareja tendrá que cortar doce troncos: las mujeres cuatro de 45 y los hombres ocho kanaerdikos. La celebración finalizará con una comida de hermandad para socios e invitados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  8. 8 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  9. 9 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  10. 10 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Transportes Bidasoa celebra hoy su 50 aniversario con distintos actos

Transportes Bidasoa celebra hoy su 50 aniversario con distintos actos