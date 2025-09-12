Transportes Bidasoa celebra hoy su 50 aniversario con distintos actos

Baztan BortziriakTransportes Bidasoa celebra hoy su 50 aniversario con distintos actos
La empresa fundada en 1975 ha organizado una jornada conmemorativa para socios y amigos
Con motivo de su 50 aniversario Transportes Bidasoa ha organizado para hoy una jornada conmemorativa para socios y amigos en Alkagaia. En ella no faltarán los dantzaris, una sesión especial de herri kirolak y una comida.
En cuanto al programa, para comenzar, a las 11.00 horas se bailará un Aurresku de honor y se dará la bienvenida a todos los asistentes. A las 11,15 horas los dantzaris de Leitza bailarán la Ezpatadantza. A las 11.45 horas comenzará el programa de herri kirolak. En primer lugar se enfrentarán las aizkolaris Leire Arraztoa de Irurita e Irune Biurrun de Ansoain, Eider Urrutia de Arraioz y Nerea Sarratea de Almandoz. Tendrán que hacer ocho cortes, en dos tandas.
Kerman Pérez de Heredia, campeón de Euskal Herria, hará una exhibición de llevar txingas con 50 kilos.
Después, se podrá ver una prueba mixta inédita con los campeones de los campeonatos de Navarra, Bizkaia y Gipuzkoa masculino y femenino: Iker Vicente y Nerea Sorondo (Navarra), Julen Alberdi Txikia IV y Nerea Arruti (Gipuzkoa) y Hodei Ezpeleta Bihurri II y Karmele Gisasola Zelai III (Bizkaia). Cada pareja tendrá que cortar doce troncos: las mujeres cuatro de 45 y los hombres ocho kanaerdikos. La celebración finalizará con una comida de hermandad para socios e invitados.
