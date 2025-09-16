Proyección de cine con 'Ombuaren itzala' y posterior coloquio mañana jueves en Irurita

A. D. C. BAZTAN. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Mañana jueves a partir de las 19.00 horas se podrá ver en el Centro Cívico Dámaso Zabalza de Irurita la proyección de cine 'Ombuaren itzala'. Además, el director de la película, Patxi Biskert, ofrecerá una charla tras la proyección.

Ombuaren itzala es una película realizada en auzolan y presentada por Patxi Biskert en 2024, en homenaje al bertsolari Pello Mari Otaño. La película fue presentada el 30 de noviembre de 2024 en Zizurkil y desde entonces se está proyectando de pueblo en pueblo.

«Ombuaren Itzala/La Sombra del Ombú» quiere recuperar la memoria del gran bertsolari-poeta Pello Mari Otaño, uno de los autores más brillantes y creativos de la cultura vasca de su época. Pello Mari Otaño Barriola: Zizurkil (Gipuzkoa) 1857 – Rosario (Argentina) 1910, nacido en el seno de una familia de bertsolaris con escasos recursos económicos, fue el gran innovador de las letras vascas, convirtiéndose en uno de los referentes culturales más brillantes de su época. Librepensador y autodidacta, fue autor de importantes obras, llegando incluso a crear una metodología específica para enseñar euskera a los hijos de la diáspora vasca.