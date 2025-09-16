La marcha solidaria por Palestina llega a Malerreka y sale hoy hacia Baztan

A. D. C. doneztebe. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La marcha solidaria por Palestina 'Desde el río hasta el mar', en este caso desde el Ebro hasta el Cantábrico, que partió el pasado miércoles desde Tudela llegaba ayer a Malerreka. Hoy saldrá camino de Baztan y mañana partirá hacia Bera.

La etapa de ayer salía de Eltzaburu sobre las 09.00 horas. A mediodía llegaba a los embalses de Leurtza, donde se celebraba un almuerzo. Pasadas las 16.00 horas llegaban a Doneztebe donde tenía lugar un gesto solidario en la Plaza Santa Lucía. Después, se proyectaba el cortometraje They Do Not Exist y a continuación tenía lugar un lunch popular.

Hoy y mañana en la comarca

Hoy a las 09.30 horas, la marcha partirá del polideportivo de Doneztebe, y por la Vía Verde del Bidasoa, pasando por Bertizarana, se dirigirán hacia Baztan. Está previsto que hacia las 10.45 horas lleguen Parque Natural de Bertiz. Desde allí se trasladarán a Oronoz, donde a las 11.00 h. se celebrará un almuerzo en la plaza. Tras pasar por Arraioz y Oharriz, a las 13.00 h. llegarán al instituto de Lekaroz, y desde allí, pasando por Baztan Berri, hacia las 13.30 horas, llegarán a la plaza de Elizondo. Habrá un recibimiento en la Plaza de Elizondo a las 14.00 horas y a continuación se reunirán para comer en la plaza del Mercado.

A las 17.30 horas habrá una KaleARTE musicada en el puente del Txoko.

Mañana jueves, 18 de septiembre, la etapa volverá a salir de Doneztebe, pero hacia Bera. A las 8.30 horas saldrán de la Plaza del Mercado, y a través de la Vía Verde llegarán a Bera. Será recibido sobre las 14.30 horas en Bera, en el puente de San Miguel, desde donde se trasladarán a la Plaza Frantxia Halzuet. A las 17.00 h, se proyectará un documental en la Sociedad Espidobaita y a las 19.00 h. se realizará un acto en la plaza Frantxia Halzuet.

Coincidiendo con la iniciativa pro-palestina, en Bera se están celebrando otras actividades. Por un lado, el salón de actos de la Ikastola Labiaga ha inaugurado una exposición el pasado viernes, y los días 27 y 28 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas, sepodrá volver a visitar.

Además, el viernes 19 de septiembre se proyectará 'The Salt Of This Sea' y el 26 de septiembre 'Omar'. El 27 de septiembre, por su parte, tendrá lugar una conferencia. Todos ellos tendrán lugar en el salón de actos de la Ikastola Labiaga, a las 19.00 horas.

El viernes 19 de septiembre se realizará el trayecto entre Bera e Irun, también por la Vía Verde. La salida tendrá lugar a las 09.00 horas desde el ayuntamiento de Bera.

Ya en Irun, a las 13.30 horas tendrá lugar el recibimiento en Plaza San Juan y comida por bares de barrio Mosku . A las 17. 00 h. manifestación desde Plaza San Juan. Después actividades culturales en La Kaxita.

Y el último día, se irá desde Irun hasta Hendaia. En Hendaia han preparado charlas, y el grupo Xiberoots ofrecerá un concierto.