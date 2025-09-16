La marcha solidaria por Palestina llega a Malerreka y sale hoy hacia Baztan

Baztan BortziriakLa marcha solidaria por Palestina llega a Malerreka y sale hoy hacia Baztan
Partió el pasado miércoles desde Tudela y mañana se dirigirá hacia Bera
A. D. C.
doneztebe.
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27
La marcha solidaria por Palestina 'Desde el río hasta el mar', en este caso desde el Ebro hasta el Cantábrico, que partió el pasado miércoles desde Tudela llegaba ayer a Malerreka. Hoy saldrá camino de Baztan y mañana partirá hacia Bera.
La etapa de ayer salía de Eltzaburu sobre las 09.00 horas. A mediodía llegaba a los embalses de Leurtza, donde se celebraba un almuerzo. Pasadas las 16.00 horas llegaban a Doneztebe donde tenía lugar un gesto solidario en la Plaza Santa Lucía. Después, se proyectaba el cortometraje They Do Not Exist y a continuación tenía lugar un lunch popular.
Hoy y mañana en la comarca
Hoy a las 09.30 horas, la marcha partirá del polideportivo de Doneztebe, y por la Vía Verde del Bidasoa, pasando por Bertizarana, se dirigirán hacia Baztan. Está previsto que hacia las 10.45 horas lleguen Parque Natural de Bertiz. Desde allí se trasladarán a Oronoz, donde a las 11.00 h. se celebrará un almuerzo en la plaza. Tras pasar por Arraioz y Oharriz, a las 13.00 h. llegarán al instituto de Lekaroz, y desde allí, pasando por Baztan Berri, hacia las 13.30 horas, llegarán a la plaza de Elizondo. Habrá un recibimiento en la Plaza de Elizondo a las 14.00 horas y a continuación se reunirán para comer en la plaza del Mercado.
A las 17.30 horas habrá una KaleARTE musicada en el puente del Txoko.
Mañana jueves, 18 de septiembre, la etapa volverá a salir de Doneztebe, pero hacia Bera. A las 8.30 horas saldrán de la Plaza del Mercado, y a través de la Vía Verde llegarán a Bera. Será recibido sobre las 14.30 horas en Bera, en el puente de San Miguel, desde donde se trasladarán a la Plaza Frantxia Halzuet. A las 17.00 h, se proyectará un documental en la Sociedad Espidobaita y a las 19.00 h. se realizará un acto en la plaza Frantxia Halzuet.
Coincidiendo con la iniciativa pro-palestina, en Bera se están celebrando otras actividades. Por un lado, el salón de actos de la Ikastola Labiaga ha inaugurado una exposición el pasado viernes, y los días 27 y 28 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas, sepodrá volver a visitar.
Además, el viernes 19 de septiembre se proyectará 'The Salt Of This Sea' y el 26 de septiembre 'Omar'. El 27 de septiembre, por su parte, tendrá lugar una conferencia. Todos ellos tendrán lugar en el salón de actos de la Ikastola Labiaga, a las 19.00 horas.
El viernes 19 de septiembre se realizará el trayecto entre Bera e Irun, también por la Vía Verde. La salida tendrá lugar a las 09.00 horas desde el ayuntamiento de Bera.
Ya en Irun, a las 13.30 horas tendrá lugar el recibimiento en Plaza San Juan y comida por bares de barrio Mosku . A las 17. 00 h. manifestación desde Plaza San Juan. Después actividades culturales en La Kaxita.
Y el último día, se irá desde Irun hasta Hendaia. En Hendaia han preparado charlas, y el grupo Xiberoots ofrecerá un concierto.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.