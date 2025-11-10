Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Baztan Bortziriak

Franck Dolosor presenta mañana en Bera su libro sobre 'Gernika Batailoia'

A. D. C.

bortziriak.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

El periodista Franck Dolosor 'Haltza' presenta su libro Gernika Batailoia. Askatasunaren ametsa' mañana miércoles a las 18.30 horas en la Biblioteca Pública de Bera, en un acto organizado por la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra yel ayuntamiento de la localidad.

Sinopsis

Gernika no es solo el bombardeo, la pintura de Picasso o la red de información que llevaba ese nombre. En el sangriento ensayo general la localidad vizcaína se convirtió en la primera víctima en toda Europa. Ocho años después, con los americanos y los rusos rodeando Berlín para hacer caer el Reich, Gernika aparece contribuyendo a la liberación completa de Francia de los ocupantes nazis: el Batallón Gernika.

A finales del verano de 1944 Burdeos estaba libre, pero unos cuatro mil soldados alemanes atrincherados en el cabo Pointe de Grave aún bloqueaban la entrada al puerto. El Batallón Gernika luchó contra ellos. En ese conflicto murieron cinco combatientes y una veintena resultaron heridos. Gernika no es solo el bombardeo que sufrieron los vascos. Gernika es también un grupo de gudaris dispuestos a luchar por la libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Franck Dolosor presenta mañana en Bera su libro sobre 'Gernika Batailoia'