Franck Dolosor presenta mañana en Bera su libro sobre 'Gernika Batailoia'

El periodista Franck Dolosor 'Haltza' presenta su libro Gernika Batailoia. Askatasunaren ametsa' mañana miércoles a las 18.30 horas en la Biblioteca Pública de Bera, en un acto organizado por la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra yel ayuntamiento de la localidad.

Sinopsis

Gernika no es solo el bombardeo, la pintura de Picasso o la red de información que llevaba ese nombre. En el sangriento ensayo general la localidad vizcaína se convirtió en la primera víctima en toda Europa. Ocho años después, con los americanos y los rusos rodeando Berlín para hacer caer el Reich, Gernika aparece contribuyendo a la liberación completa de Francia de los ocupantes nazis: el Batallón Gernika.

A finales del verano de 1944 Burdeos estaba libre, pero unos cuatro mil soldados alemanes atrincherados en el cabo Pointe de Grave aún bloqueaban la entrada al puerto. El Batallón Gernika luchó contra ellos. En ese conflicto murieron cinco combatientes y una veintena resultaron heridos. Gernika no es solo el bombardeo que sufrieron los vascos. Gernika es también un grupo de gudaris dispuestos a luchar por la libertad.