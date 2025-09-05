Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Fiestas en la ermita de Santa Leocadia de Legasa este fin de semana

A. D. C.

bertizarana.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Las fiestas de Santa Leocadia se celebran este fin de semana en Legasa. Además, la asociación cultural Basagaitz de Legasa ha organizado el espectáculo del mago Hodei para hoy por la tarde en la plaza.

Apenas finalizadas las fiestas patronales, los vecinos de Legasa se acercan a la ermita de Santa Leocadia durante este fin de semana para continuar con las celebraciones. Pero antes, esta misma tarde, la plaza de Legasa acogerá el espectáculo del Mago Hodei, a partir de las 18.30 horas.

Después, a las 20.00 horas y ya en la ermita, se lanzará el txupinazo que dará comienzo a las fiestas de Santa Leocadia y, a continuación, comenzará el repique de campanas. La cena a base de Zopak será a partir de las 21.00 horas.

Mañana domingo a las 12.00 habrá misa en la ermita. A partir de las 13.00 horas tendrá lugar la comida y por la tarde, habrá música de 17.00 a 21.00 con los DJs Jalisko y Jontxu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fiestas en la ermita de Santa Leocadia de Legasa este fin de semana