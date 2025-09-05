Fiestas en la ermita de Santa Leocadia de Legasa este fin de semana

Baztan BortziriakFiestas en la ermita de Santa Leocadia de Legasa este fin de semana
A. D. C.
bertizarana.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29
Las fiestas de Santa Leocadia se celebran este fin de semana en Legasa. Además, la asociación cultural Basagaitz de Legasa ha organizado el espectáculo del mago Hodei para hoy por la tarde en la plaza.
Apenas finalizadas las fiestas patronales, los vecinos de Legasa se acercan a la ermita de Santa Leocadia durante este fin de semana para continuar con las celebraciones. Pero antes, esta misma tarde, la plaza de Legasa acogerá el espectáculo del Mago Hodei, a partir de las 18.30 horas.
Después, a las 20.00 horas y ya en la ermita, se lanzará el txupinazo que dará comienzo a las fiestas de Santa Leocadia y, a continuación, comenzará el repique de campanas. La cena a base de Zopak será a partir de las 21.00 horas.
Mañana domingo a las 12.00 habrá misa en la ermita. A partir de las 13.00 horas tendrá lugar la comida y por la tarde, habrá música de 17.00 a 21.00 con los DJs Jalisko y Jontxu.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.