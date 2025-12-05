Fermín Muguruza prende esta tarde la txondorra de Irrisarri Land

A. D. C. bortziriak. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Este fin de semana será la duodécima vez que la txondorra se prenda en el parque de aventuras de IrriSarri Land situado en Igantzi, y en esta ocasión, el encargado de dar inicio al acto será el músico Fermín Muguruza.

Muguruza ha sido invitado a IrriSarri Land por ser «un gran referente de la cultura, la música y el cine vasco». El acto tendrá lugar hoy a partir de las 17.30 horas. La entrada será gratuita, y los joaldunak de Zubieta estarán presentes para dar comienzo al acto.

Este año, además, participarán los 'txondorgiles' de Goizueta, se bailará Zahagi dantza. En cuanto a la música, actuarán el violinista Sergio Muñoz y el cantautor Gorka Zabaleta.

12.000 kilos de madera

Para la construcción de la txondorra, este año se han utilizado 12.000 kilos de madera de los bosques del parque. Los carboneros Karlos Sein y Etxahun Azkarraga han preparado la estructura de la txondorra durante una semana.

A partir del sábado, la carbonera será custodiada por voluntarios de IrriSarri Land, que esperan conseguir cerca de 5.000 kilos de carbón para el resto del año.

La txondorra y la carbonera podrán visitarse durante todo el mes de diciembre.

Olentzero

Otra de las actividades que cada año llama más la atención durante estas fechas son las visitas a Olentzero y Mari Domingi, que vuelven al parque. Este año recibirán a las familias los días 13 y 20 de diciembre. Para disfrutar de la experiencia es necesario reservar previamente y este año ya se han agotado todas las plazas, todos los turnos están ya completos.