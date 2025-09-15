Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El barrio de Txokoto de Elizondo en una celebración. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Encuentro sobre Zonas de Mercado Tensionado y Bolsa de Alquiler

El Gobierno de Navarra aclarará dudas el 2 de octubre a las 18.00 horas en Arizkunenea de Elizondo

A. D. C.

baztan.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

El Gobierno de Navarra va a retomar los encuentros sobre la declaración de Zona de Mercado Tensionado y Bolsa de Alquiler en seis localidades aibertos a toda la ciudadanía.

Hasta Elizondo llegará el segundo de dichos encuentros, en concreto el próximo 2 de octubre a partir de las 18.00 horas en la Casa de Cultura Arizkunenea, de la localidad.

Dudas

Qué supone, en términos de derechos y obligaciones, vivir en un municipio declarado Zona de Mercado Tensionado y los beneficios de la cesión de vivienda a la Bolsa de Alquiler son los dos temas principales que se abordarán en estos encuentros que ha organizado el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias entre septiembre y octubre.

Abiertos a toda la ciudadanía, el primero de ellos será en Zizur Mayor / Zizur Nagusia, el 18 de septiembre, y le seguirán las charlas en Elizondo, Pamplona / Iruñea, Burlada / Burlata, Peralta / Azkoien y Ansoáin / Antsoain.

En concreto, la cita para Elizondo será el próximo 2 de octubre a las 18.00 horas en la Casa de Cultura Arizkunenea.

En estos encuentros, de entrada libre, se abordarán dos cuestiones principales: la declaración de Zona de Mercado Tensionado y la Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra.

Sobre el primero, se explicará qué supone residir en uno de los 21 municipios declarados Zona de Mercado Tensionado en Navarra, así como las obligaciones y los derechos que tienen tanto las personas propietarias como las arrendatarias de viviendas en estos municipios.

Sobre la segunda cuestión, se explicarán las garantías y beneficios para las personas propietarias por la cesión de sus viviendas a la Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra, tales como el cobro puntual de la renta, la gestión de las incidencias, el seguro, el cobro de una subvención o las reducciones fiscales.

Igualmente, también habrá espacio para nombrar los requisitos de esta cesión, como la tipología de la vivienda, los certificados necesarios, la disposición de un seguro de comunidad o los años de durabilidad de esta cesión.

Con esta serie de encuentros el Gobierno de Navarra quiere aclarar las posibles dudas entre la población y acercar la información a los ciudadanos, a la vez que facilita los trámites para formar parte de la Bolsa de Alquiler.

