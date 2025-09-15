Emotivo homenaje en Agiña al montañero de Irun fallecido en agosto en el Pirineo

DV Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Varias asociaciones en colaboración con el Ayuntamiento de Lesaka, rindieron el sábado en Agiña un emotivo homenaje a Karlos Santiago, montañero irundarra que falleció el pasado 21 de agosto en los Pirineos, en el monte Carlit, a los 67 años tras sufrir un accidente.

Nacido en Irun, Karlos Santiago era miembro de la asociación Irungo Mendizaleak. Cuando se unió a la lesakarra Kontxi Erro se mudó a Lesaka y se integró plenamente en la vida cultural, educativa y política de la localidad.

De hecho, fue profesor de la ikastola Tantirumairu, socio de la asociación Arrano y concejal del ayuntamiento. Era también miembro activo del grupo Memoria Histórica Kepa Ordoki. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco hasta su jubilación. En los últimos años fue a vivir a Hondarribia.