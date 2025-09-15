Emotivo homenaje en Agiña al montañero de Irun fallecido en agosto en el Pirineo
Karlos Santiago falleció en agosto tras sufrir un caída en el Pirineo
DV
Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:52
Varias asociaciones en colaboración con el Ayuntamiento de Lesaka, rindieron el sábado en Agiña un emotivo homenaje a Karlos Santiago, montañero irundarra que falleció el pasado 21 de agosto en los Pirineos, en el monte Carlit, a los 67 años tras sufrir un accidente.
Nacido en Irun, Karlos Santiago era miembro de la asociación Irungo Mendizaleak. Cuando se unió a la lesakarra Kontxi Erro se mudó a Lesaka y se integró plenamente en la vida cultural, educativa y política de la localidad.
De hecho, fue profesor de la ikastola Tantirumairu, socio de la asociación Arrano y concejal del ayuntamiento. Era también miembro activo del grupo Memoria Histórica Kepa Ordoki. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco hasta su jubilación. En los últimos años fue a vivir a Hondarribia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.