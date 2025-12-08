Doneztebe celebra el sábado Santa Lucía con herri kirolak y remonte

A.D.C. malerreka. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Santa Lucía era uno de los días más importantes del año en Doneztebe-Santesteban. La festividad de la patrona de invidentes y modistas se sigue celebrando y de hecho no faltará la misa ni la tradicional veneración posterior a la imagen de la santa. En otros tiempos abundaban los comercios de ropa y confección, y las modistas. De hecho el ayuntamiento ha concedido un Dedal de Plata durante muchos años a vecinos que destacaron en esos trabajos.

Programa

Durante la mañana habrá puestos de los artesanos en los arkupes de la Iglesia, no faltará la venta de Flores de Pascua de la APYMA, ni la música, a cargo del grupo de trikitixa.

Este año además, el deporte tendrá su protagonismo en la jornada. Al mediodía, a partir de las 12.30 h. en el frontón Ezkurra se jugará la final del Bortz Kirol organizado por el Erreka. Además, por la tarde, a partir de las 17.00 horas en el Polideportivo tendrá lugar una cita con el deporte rural, con apuesta de hachas y levantamiento de piedra.

Una hora más tarde, a las 18.00 horas, se jugará en el frontón Ezkurra la final del Campeonato Individual de Remonte Profesional de Navidad - G.P. Martiko 2025.

Historia

Santa Lucía era un día importante en la localidad, ya que llegaban gentes de toda la cuenca del Bidasoa hasta tal punto que el Tren Txikito doblaba su servicio. Esta época suponía además el regreso de cientos de vecinos de la comarca de los bosques franceses, donde trabajaban de leñadores y que llegaban para hacer sus compras y disfrutar de los festejos que se solían completar, como este año, con aizkora y pelota. «Era un día de fiesta, probablemente el más importante del año, incluso más que las ferias de otoño», recuerdan algunos vecinos de la localidad.