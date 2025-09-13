Doneztebe acogerá la fiesta de los pastores 'Amerikanuak' el 5 de octubre

A. D. C. malerreka. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

«Yeah» en lugar de bai, se le escapa para asentir una y otra vez a Jesús Mari Jorajuria, de Sunbilla. Él es uno de los muchos hombres de la comarca (también alguna mujer) que emigraron para trabajar como pastores en América. Este año recordarán en Doneztebe aquellos tiempos de soledad rodeados de ovejas.

La fiesta que organiza Euskal Artzainak Ameriketan tendrá lugar el 5 de octubre en esta localidad de Malerreka, bajo el lema Euskal Artzainak Mendian. «Se celebra también este año -llevan varios diciendo que es la última- y en Doneztebe gracias a la insistencia de Santi Hualde», explica Laura Igantzi, de Euskal Artzainak Ameriketan. «¡Cómo no iba a celebrarse aquí!», contesta riendo el también pastor 'amerikano' zubitarra. La alcaldesa de Doneztebe, Arantxa Arregi y Lucio Irisarri de Arizkun, residente en Elgorriaga y otro zubitarra, Tomás Ibarra, que ha vivido muchos años en Errenteria. sonríen con él.

En el cartel de este año, anunciando la jornada aparecen dos jóvenes Hualde e Ibarra, en América. «¡Si llevas la misma camisa!, bromean los demás con Santi. No falta el humor, a pesar de que cuando recuerdan algunosduros momentos que les tocó vivir una sombra aparezca en sus caras.

Programa

A las 10.00 horas, la jornada comenzará con un almuerzo en las escuelas, seguido de herri kirolak, con una exhibición de Estefi Etxebeste levantando piedra y otra exhibición de arpana. A las 11.30 horas. se dirigirán a la iglesia acompañados de txistularis, gaiteros, gigantes y los joaldunak de Zubieta. A las 12.00 horas. comenzará la Misa en la que se podrá escuchar a Mendi Abesbatza. A las 13.30 horas, pasacalles desde la iglesia hasta el frontón Ezkurra acompañados por txistularis, gaiteros, gigantes y joaldunak de Zubieta.

A las 14.00 horas, comenzará la comida de hermandad servida por el restaurante Santamaría, junto al 'Highball' «que nunca puede faltar».

En la sobremesa, música a cargo de José Ángel, Menditarrak y Erramun Martikorena. Y a las 19.00 horas será la despedida y salida de los autobuses.

Los tickets para la comida están a la venta a 50 euros (60 euros para los no miembros de Euskal Artzainak Ameriketan) y se pueden adquirir hasta el 25 de septiembre en Bortziriak (ayuntamiento de Lesaka y Maitetxu Leonis), Malerreka (Angie Otxandorena y Jesus Mari Jorajuria) y Baztan (Panificadora Baztanesa, Iparla Ostatu de Erratzu y Zubiondo Ostatu de Arraioz).

Historias

Tomás Ibarra, de Zubieta, aunque durante muchos años ha vivido en Errenteria, recuerda que las dos primeras veces que lo intentó, no pudo ir. «A los veinte años tuve ocasión de ir, pero en el consulado de EEUU en Bilbao, para ir a América, tenía que figurar en la documentación que eras labrador y en la mía aparecía Aprendiz. Así que no pudo ser. Hice la mili, saqué el DNI y en él ya ponía labrador y podía intentarlo, pero familia y amigos me presionaron para no ir. Así que pasaron cinco años más y entonces sí, me fui sin decir nada a nadie. Estuve cuatro años, pasaba el invierno en el desierto de Utah y el verano en las montañas de Colorado. ¡Tuve ovejas a 4.000 metros!. Era como pasar de las Bardenas al Pirineo».

Lucio Irisarri, aizkundarra que viven en Elgorriaga trabajó sobre todo, de cocinero. «Fuimos seis hermanos. Antes de ser cocinero tuve que aprender el trabajo de las ovejas, así que estuve seis meses con ellas. Luego, durante cuatro años fui cocinero. Después me dieron la 'Green Card' y trabajé como cocinero en un restaurante. También fui dantzari del grupo de danzas vascas».

Jesús Mari Jorajuria, de Sunbilla, estuvo en Estados Unidos nueve años, cinco de pastor y cuatro en la construcción, en Wyoming. «Mi padre fue primero y después, los nueve hermanos. Me marché la semana que cumplí 18 años. Mi padre estaba enfermo, fui a su cama y me despedí de él. 'Anda siempre formal y siempre alerta', me dijo. Fue muy triste». Recuerda que fue a Bilbao en taxi y después, a Madrid, en tren. Cuando llegó a Nueva York en el control le abrieron la maleta. «Mi madre había puesto tres botellas de cognac y la policía, por señas, me dijo que sólo podía entrar dos. Nos llevaron a una habitación oscura a uno de Arbizu y a mí. Llegaron dos policías con cuatro vasos grandes con hielo, mi botella y Coca-Cola. ¡Bebí mi primer cubata en Nueva York'». Estuvo en Fresno y fue a Arizkona para estar con el hermano que no conocía, porque había emigrado cuando él era muy pequeño. «En Boise había una radio, los domingos había media hora de emisión en euskera, y estábamos atentos porque nos enviábamos mensajes a través de ella».

Santi Hualde es también de Zubieta. Fueron tres hermanos y dos continúan en América. «En 1964 fuimos una gran cuadrilla. Llegamos a Nueva York y partimos, unos a un lado y otros al otro. Me hicieron los papeles en poco más de tres años, tuve suerte, después me pasé con el hermano a California donde estuve otros tres años y medio. Vine a Zubieta por un mes y al cabo de 41 años volví a América. Estaba muy diferente, no tenía nada que ver».

Fiestas

Laura Igantzi recordaba que la primera celebración tuvo lugar en 2006 en Lesaka y que desde entonces ha pasado por localidades como Elizondo, Urdazubi, Aldude y Gernika, Auritz-Burguete, Sunbilla y Eugi-Zubiri, Beruet, El año que viene cumplirán veinte años y «quizá sea la última».