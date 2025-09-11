Cuarteto Karê y Rig3l actúan esta tarde en Donamaria

A. D. C. Malerreka. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Las coincidencias existen y también en una localidad pequeña, como Donamaria. Misma fecha, hoy viernes 12 de septiembre, y misma hora, a las 19.00 horas, para dos cociertos muy diferentes que probablemente atraerán a público dispar.

Por un lado y dentro del festival Dorrealdia, en la casa torre Jauregia actuará el grupo vocal polifónico argentino Cuarteto Karê. El conjunto es un grupo vocal de la ciudad argentina de Rosario y con un sonido original busca recrear canciones de todos los géneros, principalmente de música Folklórica Latinoamericana. Un año más el dinero recaudado se destinará a la Fundación Mirzo Music del Kurdistán. Esta Fundación, con el músico Gani Mirzo al frente, creó la escuela de música de Khanasore, un referente de integración social y cultural en Oriente Medio.

El proyecto quiere promover la reconstrucción social a través de la música y el arte. Prestan atención a sus mujeres y niñas, que fueron secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales. Las entradas cuestan quince euros y se pueden adquirir a través del Ayuntamiento de Donamaria o justo antes del concierto.

Por otro lado llega, dentro del programa Kultur 2025, organizado desde la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana con el objetivo de llevar actuaciones y música en vivo a distintos lugares de Navarra durante los meses estivales, Rig3l, el proyecto musical del joven artista goizuetarra Yon Salaberría. En el frontón de Donamaria también a las 19.00 horas, Rig3l ofrecerá un concierto protagonizado por las guitarras eléctricas, los sintetizadores oscuros y las percusiones electrónicas, parte esencial de su sonido. Aborda así el género sad trap en euskera, con sonidos urbanos y pop punk. Su música aboga por un mensaje de superación que invita a la introspección, y pretende recuperar la magia de «ser diferente».