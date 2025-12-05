Cierre temporal de la Vía Verde del Bidasoa por motivos de seguridad Las obras y los desprendimientos han obligado a cerrar el tramo entre Endarlatsa y Doneztebe

A.D.C. Baztan-Bidasoa Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:13

La entidad gestora de la Vía Verde del Bidasoa, Uraren Bailarak, ha tomado la decisión de cerrar un tramo importante de este recorrido durante los próximos días. «Debido a los desprendimientos registrados en los últimos días y a las obras de mejora de la seguridad de las personas usuarias, el tramo comprendido entre Endarlatsa y Doneztebe permanecerá cerrado durante todo este puente y hasta nuevo aviso».

Las obras que se están realizando entre Doneztebe y Sunbilla ya mantenían este tramo cerrado desde hace más de un mes. Hasta fin de año se había avisado del cierre, también por obras, del tramo desde Berrizaun hasta el puente azul de Sunbilla. Ahora, con las últimas lluvias, se han producido desprendimientos y la vía se cerraba también desde el túnel de Montoia hasta Zalain. Finalmente se ha decidido cerrar el tramo entre Endarlatsa y Doneztebe en su totalidad.

«La vía permanecerá cerrada y queda terminantemente prohibido el acceso. Cualquier persona que acceda al tramo cerrado lo hará bajo su propia responsabilidad», explican. «Rogamos a todas las personas usuarias que respeten la señalización de corte y pedimos disculpas por las molestias que esta medida pueda ocasionar».