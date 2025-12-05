El centro de interpretación del alto de Lizaieta en Etxalar se inaugurará el 20 de diciembre

A. D. C. bortziriak. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El edificio de la antigua aduana del alto de Lizaieta, en Etxalar, se ha reconvertido en un centro de interpretación del medio ambiente y de las aves migratorias. Su inauguración tendrá lugar el próximo sábado, día 20, a las 17.00 horas y a continuación se estrenará el documental 'Abata', sobre la caza en las tradicionales palomeras. A su término, los asistentes podrán disfrutar con un lunch y un concierto del músico Joseba Irazoki.

Precisamente y con respecto a este centro de interpretación, el Ayuntamiento de Etxalar ofrece la posibilidad de gestionarlo. El Ayuntamiento de Etxalar debe mantener abierto el centro durante un mínimo de siete años, pero no hay un número mínimo o máximo a cumplir en cuanto a la gestión y funcionamiento del centro. Está abierto el plazo para que los interesados puedan hacer llegar sus propuestas para la gestión y puesta en marcha de dicho centro de interpretación. Para más información y dudas: 948 63 50 05 o udala@etxalar.eus.

Centro de interpretación

Está previsto que el local cuente con zona de recepción, paneles informativos, área tecnológica y punto de venta de productos locales. Todo ello se puede acompañar de visitas guiadas a palomeras, recorridos por la zona, etc.

En cuanto al Centro de interpretación de migración de aves en Etxalar, dada su ubicación geográfica, el paraje de Lizaeta constituye un punto clave de paso de aves durante los períodos de migración. De hecho, todos los años se puede constatar la presencia de varios colectivos dedicados a la observación de las aves con fines científicos, como son la Assotiation Nationale des Chasseurs de Palombe (Asociación Nacional de Cazadores de Paloma)-ANCP o las personas de la Ligue Pour la Protecction des Oiseaux (Liga para la Protección de Aves)-LPO; estas entidades cuentan con personal técnico y/o voluntario que se dedica a realizar conteo de aves, con fines científicos y medioambientales.

El Proyecto planteado por el ayuntamiento de Etxalar está dirigido a la implantación de un centro de interpretación de migración de aves en el paraje de Lizaeta, aprovechando la existencia de este edificio de propiedad municipal, que estaba totalmente en desuso, en una ubicación tan privilegiada para el paso de aves. Se trata de una parcela de 390 m2 en la que existe una construcción de 136 m2, dedicada a ser la antigua aduana.

La ejecución de las obras se planteó en dos fases. En la primera fase se llevó a cabo la rehabilitación del edificio y en una segunda fase posterior, se implementó el centro de actividades para la interpretación de la migración de aves con el objetivo de impulsar de manera integral, el desarrollo sostenible de la zona, aunando fines científicos, medioambientales, culturales y turísticos. La rehabilitación se ha llevado a cabo con criterios de eficiencia energética.