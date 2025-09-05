Arraioz celebra sus fiestas con servicio de autobús para esta noche

A. D. C. baztan. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Los arraioztarras celebrarán sus fiestas patronales desde ayer y hasta el lunes 8 de septiembre y entre el programa de actividades no faltará una nueva edición de los juegos del Grand Prix, que cumplen su edición número 23. Además, no faltará para hoy por la noche el servicio del bus Gan-torri. Las fiestas comenzaban ayer y no faltaban las Baztan Zopak ni la verbena.

Hoy por la mañana habrá dianas, almuerzo y juegos de cartas. Por la tarde, Campeonato de mus en la sociedad Arizti y pruebas de herri kirolak infantiles. A las 18.00 bingo popular y después, concurso y degustación de tortillas de patata y postres. No faltarán las mutildantzas a las 20.30 horas y conciertos a partir de medianoche con Bisai y Kilimak. A continuación, Dj Triodejaneiro para seguir con la fiesta.

Mañana a las 12.00, saldrán los gigantes de Baztan desde la Plaza de Laxoa. A partir de las 17.30 horas Arraiozko XXIII. Grand Prix y a las 20.00, verbena con Andoni Mitxelena.

El lunes será el último día de fiestas. A las 11.00 Marcha en bicicleta. No faltgará la tradicional comida a base de Zikiro a partir de las 14.30 horas y después, a las 20.00, verbena con Beñat Mitxelena.

Gan-torri

Los Servicios Sociales de Baztan ofrecen para esta noche de sábado, el servicio de bus Gan-torri para ir a las fiestas de Arraioz y volver a los pueblos del valle. Para ir a Arraioz el autobús pasará por los quince pueblos y para ello habrá tres autobuses que tomarán tres vías diferentes. El primero partirá de Zigaurre a las 23.00, para pasar por Ziga (23.05), Ani (23.10), Berroeta (23.15), Almandoz (23.20) y Oronoz-Mugairi (23.30). El segundo autobús partirá de Amaiur a las 00.00 y recorrerá Azpilkueta (00.15), Erra-tzu (00.20), Arizkun (00.30), Elbete (00.35), Elizondo (00.40), Gartzain (00.45), Lekaroz (00.55) e Irurita (01.00). El tercero partirá de Elizondo a las 02.00 horas y se desplazará en directo hasta Arraioz.

Para volver habrá dos autobuses que realizarán el mismo trayecto al revés, uno hacia Zigaurre y otro hacia Amaiur. Hacia Zigaurre a las 03.30 y 05.30 y hacia Amaiur a las 04.30 y 06.30. El coste del servicio será de 3 euros.