61.793 euros por las palomeras de Etxalar a la espera del sexteo

A.D.C. bortziriak. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

A viva voz y tras el «¿Hay quien cubra?» llegan los esperados «¿Hay quien mejore? que se repitieron una y otra vez en los 21 puestos en la subasta de palomeras de Etxalar. Cada tanteo es de 10 euros y las frases son parte de este antiguo rito.

Este año no quedó ningún puesto desierto y en total y de manera provisional, porque ahora se espera que haya mejoras a través del sexteo, el ayuntamiento recaudará al menos 61.793 euros, con una mejora de 21.690 euros del precio de salida.

El salón de plenos acogió la tradicional subasta y los cazadores pugnaron por ocho de ellos. El resto, trece, fueron adjudicados por su precio de salida. Fue llamativa la «pelea» por el puesto número 3 que tenía un precio de salida de 2.673 euros y que ha sido adjudicado, de forma provisional, como el resto de ellos, por 8.173 euros, una subida de 55 tantos a 10 euros, lo que supone 5.500 euros más. El segundo puesto más cotizado fue el 11, que partía de 3.953 euros y subió hasta los 7.553 euros. El puesto número 8 subió 2.800 euros, ya que partía de 3.953 euros y alcanzó 6.753 euros. También hubo pujas por el número 10, que subió de 2.696 euros a 5.596 euros. Cifra parecida alcanzó el número 20, que de 2.000 euros llegó a los 5.050. El el 12 desde los 2.000 euros alcanzó 3.800 euros; el 19 de 1.112 euros pasó a 1.622 euros y el 21, de 2.000 euros llegó hasta los 3.530 euros.

Los 40.103 euros de salida han alcanzado tras las pujas de la primera subasta, un total de 61.793 euros. Lejos quedan los 40.584 euros del pasado año y también, los 81.875 del año 2004.

El martes 16, subasta

Ahora está abierto el plazo de sexteo, mediante el cual se podrá mejorar en una sexta parte esas adjudicaciones. Los interesados tienen de plazo hasta las 12.00 horas de mañana viernes 12 de septiembre. La segunda subasta se celebrará el martes 16 de septiembre a las 19.00 horas en el Ayuntamiento de Etxalar.

La temporada de caza de este año comenzará el miércoles 1 de octubre y se prolongará hasta el domingo 7 de diciembre.