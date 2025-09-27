El PNV reivindica su papel en los proyectos que están sirviendo para la revitalización de Soraluze

Jabi Leon SORALUZE. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Varios dirigentes del Gipuzko Buru Batzar (GBB) encabezados por su presidenta, María Eugenia Arrizabalaga, han acudido esta semana a Soraluze para conocer de primera mano la evolución de dos proyectos estratégicos desarrollados recientemente en la localidad.

Acompañados por los representantes municipales de la formación, los dirigentes del PNV de Gipuzkoa visitaron el pabellón de SAPA y el nuevo puente de Gabolatze; dos proyectos que ya son una realidad y que están contribuyendo a revitalizar Soraluze.

En este sentido, el PNV reivindica su papel en la materialización de ambos proyectos estratégicos, que «fueron diseñados, negociados y puestos en marcha en la pasada legislatura, gracias al liderazgo del entonces alcalde jeltzale, Iker Aldazabal».

El pabellón y el puente

Durante su estancia en Soraluze la expedición del PNV visitó el pabellón de SAPA, que ha sido recuperado para el esparcimiento de la ciudadanía después de que el Ayuntamiento lo adquiriera en 2019 mediante un convenio urbanístico y posteriormente acometiera unas obras de restauración que han costado 1,2 millones de euros: «donde antes había una zona degradada, ahora las y los soraluzetarras disponen de un espacio cubierto para usos múltiples, que reconoce el valor del patrimonio industrial local y ofrece nuevas oportunidades de ocio», explican los jeltzales, que también subrayan los acuerdos institucionales que han posibilitado la ejecución del proyecto (la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aportado 700.000 euros y el Gobierno Vasco 440.000 euros). Por otro lado, la presidenta y burukides del GBB conocieron de cerca los resultados del recién inaugurado puente de Gabolatze; una infraestructura que «además de reducir el riesgo de inundaciones y dejar libre el cauce del río, organiza el tránsito de peatones y vehículos, garantizando la seguridad de las personas». La obra del nuevo puente ha supuesto una inversión de 1,9 millones de euros, asumida íntegramente por la Agencia Vasca del Agua.

En palabras del propio Iker Aldazabal, «gracias al trabajo de EAJ-PNV, Soraluze se está revitalizando. Hemos demostrado liderazgo y capacidad para alcanzar acuerdos con instituciones supramunicipales. Y gracias a ello, los proyectos se han hecho realidad. Nuestra ambición es clara: convertir Soraluze en un pueblo más agradable y habitable».