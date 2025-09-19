Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

Errekalde celebra sus fiestas de La Merced con un programa plagado de actividades

J. L.

soraluze.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

El popular barrio soraluzetarra de Errekalde celebra este fin de semana una nueva edición de sus tradicionales fiestas de La Merced, que arrancaron ayer por la tarde y volverán a desarrollarse con un programa plagado de actividades.

La jornada de hoy arrancará a las 12.00 horas con cabezudos y continuará con un campeonato de toca y una paella popular a la que acudirán cerca de 150 personas. A partir de ahí, por la tarde se celebrarán sendos campeonatos de Tute (16.00 horas) y futbito 3x3 (17.00), juegos infantiles, un toro mecánico, un campeonato de fútbolín y las actuaciones musicales de Chico infierno (20.00 h.), Fan&Go (23.00) y Trujen eta Estrujenak (02.00).

Mañana habrá hinchables, concurso de tortillas de patata, bailes de plaza populares, campeonato de toca, fiesta de la espuma y una degustación de langostinos y tortillas de patata.

