Las campanas de la iglesia parroquial seguirán sonando por la noche como hasta ahora

Jabi Leon soraluze. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

Tras recibir varias quejas vecinales y elaborar un informe técnico que indicaba que el sonido de las campanas no cumplía con los límites establecidos por la legislación sobre contaminación acústica, el Consistorio de Soraluze solicitó el pasado mes de julio a la parroquia que silenciara las campanas de la iglesia parroquial por la noche, durante los fines de semana de verano.

Una vez recibida dicha notificación, la parroquia decidió que fuera la propia feligresía la que determinara si las campanas se debían silenciar o no. Según recoge Plaentxia.eus, la parroquia planteó dicha cuestión a la feligresía en la misa dominical de hace dos semanas y dio a los fieles un plazo de siete días para que reflexionara sobre dicha situación.

Así las cosas, las reflexiones de la feligresía se pusieron sobre la mesa en la misa del pasado domingo; en la que se constató una postura mayoritaria a favor de mantener el sonido de las campanas durante la noche.

Las y los feligreses dieron diferentes argumentos para justificar una decisión que la parroquia ha hecho suya, al considerar que las campanas forman parte de la identidad y el patrimonio del pueblo.

Los responsables de la parroquia se reunirán este mismo lunes con el alcalde para tratar este asunto y buscar una solución.