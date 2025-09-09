El artista de Chipiona Alfredo Zarazaga expone su obra en Oreka Art

Jabi Leon soraluze. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La galería Oreka Art de Soraluze acoge hasta el último día de este mes de septiembre una exposición de pinturas y esculturas del polifacético artista de Chipiona Alfredo Zarazaga.

En la muestra, que se puede visitar gratuitamente de lunes a viernes y de 19.00 a 20.00 horas, pueden verse obras representativas de un artista que, «con maestría, logra que el material desechado experimente una metamorfosis, cambiando la connotación negativa a una nueva respuesta».

Gracias a su enfoque tranquilo, el artista logra en sus trabajos «un equilibrio armonioso, impregnando humildad y respeto en cada obra». Zarazaga defende la idea de que, al igual que en sus esculturas, todos aportamos a la resolución de cualquier problema.