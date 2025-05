Este verano tampoco habrá cantina ni servicio de baños, duchas y vestuarios en la playa de Saturraran

Jabi Leon MUTRIKU. Viernes, 16 de mayo 2025, 20:13 Comenta Compartir

Al igual que el pasado verano, esta próxima temporada estival tampoco habrá cantina ni servicio de baños, duchas y vestuarios en la playa mutrikuarra de Saturraran.

Las razones que han provocado esta situación son las mismas que impidieron la puesta en marcha de los citados servicios la pasada campaña veraniega: la ausencia de una red de saneamiento adecuada que permita canalizar hasta una depuradora las aguas residuales que se generan en la cantina y en el edificio de servicios, que cuenta con dos espacios de baños, duchas y vestuarios para hombres y mujeres.

Ambos inmuebles fueron construidos en los años 80 del siglo XX y, al igual que el resto de edificios existentes en el entorno de la playa de Saturraran (la casa del Conde, el camping...), carecen de una red de saneamiento adecuada, por lo que históricamente han vertido al mar las aguas residuales que generan.

En vista de esa realidad, el Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa denegó el pasado año al Ayuntamiento la autorización que solicitó para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre y verter al mar las aguas residuales que se generan en la cantina y en el edificio de servicios.

Todo ello, sin olvidar que URA (la Agencia Vasca del Agua dependiente del Gobierno Vasco), ya emplazó hace cinco años al Consistorio mutrikuarra a realizar las actuaciones necesarias para evitar que las aguas residuales de la cantina y del edificio de servicios de la playa fueran a parar a la regata de Mijoa y, de allí, directamente al mar.

Sin embargo, a día de hoy la red de saneamiento que permitiría recoger las aguas residuales allí generadas y trasladarlas hasta una depuradora para su posterior tratamiento sigue sin existir, por lo que el Consistorio mutrikuarra sigue sin contar con la autorización necesaria para ocupar terrenos del dominio público marítimo-terrestre y, en consecuencia, sin tener la posibilidad de abrir la cantina y el edificio de servicios de Saturraran.

No en vano, la legislación vigente no permite realizar ningún tipo de vertido al mar y las obsoletas instalaciones de saneamiento existentes en la playa de Saturraran no cumplen con ese requisito.

Otro verano con 'food-trucks'

El Ayuntamiento de Mutriku abrió el pasado miércoles la convocatoria para conceder hasta tres autorizaciones para la venta ambulante de comida y bebida mediante 'foodtrucks' o 'gastrofurgos' en la playa de Saturraran durante la próxima temporada estival.

Las personas y empresas interesadas en instalar alguno de esos vehículos pueden presentar su solicitud hasta el próximo día 24 de mayo en el Ayuntamiento o a través del registro on-line de la entidad.

Al igual que el pasado verano, el Ayuntamiento instalara una plataforma de madera de 60 metros cuadrados que los puestos podrán utilizar a modo de terraza (tendrá cabida para un total de 12 mesas y 48 sillas).

Respecto a los baños, el Consistorio no ha hecho ninguna comunicación oficial, pero ante la imposibilidad de abrir el edificio de servicios todo apunta a que se volverán a poner váteres portátiles.