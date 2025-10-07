URA abrió cinco expedientes sancionadores por vertidos en la regata Mijoa de Mutriku

La regata Mijoa de Mutriku, que desemboca en la playa Saturraran y que según admite el propio ayuntamiento se encuentra en una situación «grave», ha ... sufrido diversos vertidos los últimos años que se han traducido en cinco expedientes sancionadores del personal técnico de URA a las empresas responsables de ello. Entre todos los expedientes abiertos se acumulan dos procesos penales y 10.500 euros en sanciones e indemnizaciones.

Tal y como recuerdan frecuentemente las asociaciones ecologistas, los vertidos realizados de forma ilegal a la regata de Mijoa «han arrasado con la práctica totalidad de la fauna piscícola», y la solicitud de que se acometa el saneamiento de la regata es una reivindicación histórica que todavía no ha sido respondida por la Agencia Vasca del Agua ni el Gobierno Vasco, quienes tienen en la actualidad el proceso de adjudicación abierto después de que el 26 de septiembre concluyera el plazo de presentación de ofertas.

Según una información transmitida por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una solicitud de información parlamentaria, dos de los expedientes sancionadores no han prosperado porque los casos, un vertido de la depuradora y otro de leche de un caserío cercano, se encuentran en los juzgados. Una misma sociedad acumula dos expedientes por cumplir parcialmente el requerimiento de retirar la sal vertida y por un vertido, hechos que provocaron 6.300 euros de sanción y 3.191,94 de indemnización. Otra empresa también fue sancionada con mil euros por el incumplimiento de la autorización de vertido.

URA ha autorizado el vertido de pluviales, hidrocarburadas, industriales y aguas de uso higiénico a la estación de servicio de Saturraran, que «desde hace años por la inexistencia de una red de saneamiento efectúa el vertido a la regata de Mijoa».

Este tema estará mañana presente en el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde los partidos debatirán cómo seguir de cerca esta problemática. PNV y PSE apuestan por un texto que «inste» a Gobierno Vasco y URA a «continuar con la redacción del proyecto que recoja los vertidos de la regata».