La regata de Mijoa, cerca de su desembocadura en Saturraran. J. Leon

URA abrió cinco expedientes sancionadores por vertidos en la regata Mijoa de Mutriku

La cuantía establecida por multas e indemnizaciones alcanza los 10.500 euros y dos casos fueron judicializados

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 00:05

La regata Mijoa de Mutriku, que desemboca en la playa Saturraran y que según admite el propio ayuntamiento se encuentra en una situación «grave», ha ... sufrido diversos vertidos los últimos años que se han traducido en cinco expedientes sancionadores del personal técnico de URA a las empresas responsables de ello. Entre todos los expedientes abiertos se acumulan dos procesos penales y 10.500 euros en sanciones e indemnizaciones.

URA abrió cinco expedientes sancionadores por vertidos en la regata Mijoa de Mutriku