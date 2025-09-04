Una exposición repasa la historia de la tamborrada de Anaiarte a las puertas de sus 'Bodas de Plata'

Itziar Egurbide, Josebe Illarramendi, Karmele Andonegi, Koldo Urkiza y Maite Arrizabalaga posan con la bandera de la asociación Anaiarte en la exposición habilitada para conmemorar el 25º aniversario de la tamborrada que se celebra en la localidad costera la víspera del Galbaixo Eguna.

Jabi Leon mutriku. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

A buen seguro, a más de un mutrikuarra le parecerá que fue ayer pero el próximo 13 de septiembre, víspera del Día del Calvario, se cumplirá un cuarto de siglo desde que la asociación de personas jubiladas Anaiarte recuperó la tamborrada de 'Kalbarios' para el pueblo de Mutriku.

Al parecer, la cita con los tambores y barriles de estas populares fiestas empezó a celebrarse en 1926. Aquel año la trainera de Ondarroa ganó la Bandera de la Concha y un grupo de mutrikuarras acudió a la localidad vecina con la tamborrada para felicitarles.

A partir de aquella fecha, la tamborrada de 'Kalbarios' se siguió celebrando en la villa costera, pero sin una periodicidad anual; hasta que desapareció en la década de los 70, coincidiendo con la época en la que la sociedad Mandazketa empezó a organizar su tamborrada por 'Madalenas'.

Así se llegó al arranque del siglo XXI; momento en el que Anaiarte biltokia (con Luis Mari Rodríguez 'Saltillo' de presidente) recogió el guante que le lanzó el departamento municipal de Cultura y organizó la primera tamborrada de 'Kalbarios' de la nueva era, que arrancó con el recordado Iñaxio Odriozola como primer Tambor Mayor .

Desde entonces, los redobles de los tambores y los barriles se han convertido en una cita ineludible de la noche del 13 de septiembre.

A celebrar las 'Bodas de Plata'

La próxima víspera del Día del Calvario la tamborrada de Anaiarte celebrará sus 'Bodas de Plata'; una efeméride que la asociación de personas jubiladas de Mutriku ha querido conmemorar organizando una exposición que ofrece la posibilidad de contemplar decenas de imágenes que ya forman parte de la historia de la tamborrada de 'Kalbarios'.

Ni que decir tiene, las y los mutrikuarras son los indiscutibles protagonistas de esta muestra, que se podrá ver desde hoy mismo y hasta el próximo día 13 de septiembre en el palacio Zabiel (de lunes a viernes estará abierta de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas).

La inauguración de la exposición se llevará a cabo a las 18:00 horas de esta tarde con un acto que incluirá «un sencillo pero merecido homenaje a 21 personas mayores de 85 años que de una u otra forma han participado en nuestra tamborrada», explican Josebe Illarramendi, Itziar Egurbide, Karmele Andonegi, Koldo Urkiza y Maite Arrizabalaga desde la directiva de Anaiarte.

Además, animan a toda la ciudadanía a visitar la muestra y a acudir a ver la tamborrada «especial» de esta víspera del Día del Calvario. De hecho, avanzan que «al llegar a Goiko Plaza habrá un par de bonitos detalles».

Entre tambores, barriles, comparsas, abanderadas y la Banda de Música, en el desfile de la 25ª tamborrada de Anaiarte tomarán parte «más de 160 personas»; una cifra considerable que evidencia la excelente salud del evento.