Mutriku

Euskal artisau garagardoa urriaren 18rako antolatu den Merkatu Txikian

El Diario Vasco

mutriku.

Larunbata, 4 urria 2025, 21:01

Comenta

Datorren urriaren 18an Merkatu txikia izango da bueltan Mutrikuko Beheko Plazan. Oraingo honetan, Alemanian hain ospetsua den 'Oktoberfest' delakoari keinu eginez, Zampano gonbidatu du Udalak. Izan ere, Zampanok, Alemaniako errezeta tradizionalekin egindakoeuskal artisau garagardoa ekoizten du kalitatezko lehengaiak erabiliz.

Azoka goizeko 10:00etatik 14:00etara egongo da zabalik eta bertan parte parte hartuko duten herriko ekoizleak eta artisauak honako hauek izango dira: Zortziko (artisau ezti ekologikoa), Xarma Poltsak, K. Amets, Goienetxe (ardi gazta), Mikkota Art, Amaia Aberasturi, Ibiri (bertako barazkiak), Ekoalboraz (barazki ekologikoak) eta Ametsa dantza taldea (taldeko kamisetak salduko dituzte).

