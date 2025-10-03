Los actos de la Semana de la Memoria se abrirán el jueves con la proyección de dos documentales sobre Saturraran

Monumento erigido por el Gobierno Vasco en memoria de las mujeres y niños que estuvieron en la cárcel de Saturraran.

Jabi Leon mutriku. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

La casa de cultura Zabiel se convertirá este mes en el epicentro de una nueva edición de la Semana de la Memoria (Oroimen Astea) que se organiza anualmente con el objetivo de acercar al conjunto de la ciudadanía diferentes aspectos de relevancia de la historia local.

No en vano, las principales actividades organizadas (con la colaboración del Ayuntamiento) por el colectivo que trabaja para recuperar la memoria histórica de Mutriku se llevarán a cabo en el palacio Zabiel.

Para empezar, la casa de cultura albergará el próximo jueves día 9 de octubre (a las 19.00) la proyección de 'Saturraran 1' y 'Saturraran 2'; unos documentales que permitirán conocer un poco mejor la cruda realidad de un enclave que entre los años 1938 y 1944 acogió una cárcel de mujeres franquista.

Por otro lado, la sala de muestras de Zabiel albergará entre los días 20 y 30 la exposición titulada 'Emakumeak 1931-1939', en la que se dará cuenta de diferentes situaciones y momentos protagonizados por mujeres durante la II República (1931-1936) y la Guerra Civil (1936-1939). De lunes a viernes, dicha exposición permanecerá abierta al público entre las 17.00 y las 19.00; mientras que los fines de semana se podrá visitar de 12.00 a 14.00.

La proyección de los documentales sobre Saturraran y la muestra protagonizada por mujeres servirán para caldear el ambiente de cara al Día de la Memoria del 2025, que se celebrará el próximo día 8 de noviembre. El acto principal de esta jornada se llevará a cabo a las 12.00 horas, junto al monolito de la playa de Saturraran erigido en memoria de las mujeres y de los niños que estuvieron apresados en la cárcel franquista.