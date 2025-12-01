'Modelando la Economía Circular' premia a los institutos Kardala de Mutriku y Meka de Elgoibar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La apertura en la plaza Okendo de Donostia de la exposición 'Modelando la economía Circular', promovida por el departamento foral de Sostenibilidad con el fin de «visibilizar el papel clave que desempeña la educación en la transición hacia un modelo circular», se convirtió el pasado viernes en el escenario para la entrega de los premios concedidos por la entidad territorial a once centros de FP de Gipuzkoa que han realizado esculturas «transformando materiales reciclados en arte». Dos de los centros premiados en esta iniciativa, organizada en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, son el instituto Kardala de Mutriku (foto izquierda) y el Instituto Meka de Elgoibar (derecha).