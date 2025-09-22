Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento de la actuación de Silitia, que dejó con la boca abierta al público que acudió al festival. GARAROCK

Mendaro

Gararock suma un nuevo éxito y pone el listón muy alto para el décimo aniversario de 2026

La organización acertó de pleno con el cartel y los seis grupos que subieron a los distintos escenarios de Garagartza fueron muy del agrado del público

Jabi Leon

MENDARO.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

La organización del festival Gararock que se celebró el sábado en el barrio mendaroarra de Garagartza ha realizado una valoración «muy muy positiva» de lo que ha deparado la última edición del evento. Tanto es así que ve «muy difícil poder superar el nivel musical de este año en el décimo aniversario de 2026».

La lluvia hizo acto de presencia la tarde del sábado, pero estaba previsto que lloviera y la organización había hecho los deberes. «Con una buena carpa y el escenario de San Agustín a nuestra disposición pudimos celebrar todos los conciertos programados sin ningún problema», explican desde el grupo organizador; «encantados» tanto con el ambiente que se vivió durante el festival como con el nivel musical de los grupos que tomaron parte.

Y es que, la organización de Gararock destaca que «las seis actuaciones que tuvimos fueron muy del agrado del público», lo que supone «una gran satisfacción para las y los numerosos voluntarios que trabajamos de manera desinteresada para hacer posible que Mendaro pueda ofrecer un festival gratuito como este».

A los escenarios subieron Arima Soul «un grupo muy agradable para empezar»; Bobbi Relac, que «encandiló al público»; Silitia «una propuesta musical con mucha clase y con una estética rompedora que constituyó una de las grandes sorpresas positivas del festival»; Pinpilinpussies «dos chicas que dieron un gran concierto con San Agustín a tope»; Ezezez, que «venían de llenar la víspera el Kafe Antzokia y fliparon con el ambiente de nuestro festival» y Los Chicos que, «a base de rock and rock clásico, convirtieron su concierto en un fiestón».

En esta edición la organización de Gararock también tuvo un recuerdo muy especial para Jone Gurrutxaga, «una fiel colaboradora del festival que nos ha dejado este año», y para el azkoitiarra Patxi Garate, «un apasionado de la música y de nuestro festival».

