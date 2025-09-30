Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hayedo de Karakate, zona donde un mastín atacó a dos montañeros. J. Leon

«El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»

Un perro «enorme» que estaba suelto ataca a dos montañeros de Elgoibar en las inmediaciones de la cima del monte Karakate

Jabi Leon

Soraluze

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Dos montañeros de Elgoibar que ascienden de manera habitual a la cima de Karakate se llevaron la mañana del domingo sendos sustos que no olvidarán ... jamás. Como cualquier otro día de fiesta, ambos mendizales partieron de sus respectivos domicilios por separado y sin haber realizado ningún plan juntos, pero con el objetivo común de disfrutar subiendo, cada uno por su lado, al emblemático monte. Con lo que no contaban era con lo que se iban a encontrar en el tramo final de la ascensión: un enorme mastín que estaba suelto y que les atacó, haciéndoles temer por sus vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  5. 5

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  6. 6

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  7. 7 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  8. 8 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»

«El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»