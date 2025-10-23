Los vecinos de Urazandi trasladan al Ayuntamiento su «agradecimiento y satisfacción» por el nuevo puente peatonal

Jabi Leon elgoibar. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos de Urazandi ha enviado al Ayuntamiento una carta mediante la que traslada a la entidad su «más sincero agradecimiento y satisfacción por la reciente inauguración del nuevo puente peatonal que conecta nuestro barrio con el resto de la localidad».

A través de esa misiva, rubricada por el presidente de Urazandi Auzo Elkartea, Antonio Rodríguez, y dirigida a la atención de la alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, y del concejal de Urbanismo, Ion Zubiaurre, la asociación vecinal destaca que la obra materializada «largamente esperada por nuestros vecinos y vecinas, supone una mejora sustancial en la calidad de vida y en la seguridad de todos los residentes».

A juicio de la agrupación de vecinos, la nueva estructura «no solo facilita el tránsito diario, sino que, de manera crucial, mejora de forma significativa la accesibilidad al barrio y, especialmente, a la parada de autobuses que utilizamos diariamente». A su entender, la eliminación de barreras y la creación de un paso seguro y moderno «demuestran el compromiso de este Ayuntamiento con la movilidad sostenible y la accesibilidad universal, respondiendo a una necesidad real y patente de la ciudadanía de Urazandi».

Por otro lado, los vecinos quieren «destacar y reconocer la labor positiva y la fluidez del canal de comunicación establecido entre esta asociación y el Ayuntamiento»; un diálogo continuo que «no solo ha sido vital para el seguimiento de este proyecto, sino que también ha permitido atender las demandas de la asociación y realizar mejoras constantes en el barrio, como las relacionadas con el cuidado de las aceras, el mantenimiento del mobiliario urbano o los servicios de limpieza».

La rampa pendiente

Urazandi Auzo Elkartea también aprovecha la misiva remitida al Consistorio para expresar su deseo de que la cuarta fase del proyecto para la renovación integral del puente, que contempla la construcción de la rampa complementaria, se convierta en una realidad en el menor tiempo posible: «Entendemos que la rampa es la pieza clave que garantizará una accesibilidad plena y sin obstáculos para todas las personas, consolidando el proyecto en su totalidad».

Finalmente, desde la asociación vecinal quieren extender su agradecimiento «a todo el equipo municipal, los técnicos y las empresas que han participado en el proyecto, por su diligencia y buen hacer en la materialización de esta importante infraestructura».