La subida al Aloña abrirá el día 26 el nuevo curso de salidas montañeras con escolares

La sociedad montañera Morkaiko abrirá este domingo, día 26, el programa de salidas montañeras para realizar junto con niños y niñas que ha organizado ... para el nuevo curso escolar de la mano de las asociaciones de madres y padres de la Herri Eskola y la ikastola de la localidad.

En total serán ocho las excursiones a realizar con escolares programadas para el nuevo curso, con la particularidad de que la primera de ellas será «la más larga y montañosa de todas».

Concretamente, quienes se animen a participar en la salida de este domingo ascenderán al monte Aloña desde el parking de Arantzazu, por lo que recorrerán alrededor de 9 kilómetros y superarán unos 600 metros de desnivel.

«Iremos ganando altura poco a poco, por lo que la salida al monte Aloña es apropiada para cualquier persona que esté un poco acostumbrada a andar en el monte», explican desde Morkaiko, desd donde también recuerdan que estas excursiones están dirigidas «tanto a las niñas y los niños como a las personas adultas». Eso sí, los menores de edad no podrán acudir solos, sino que deberán ir «con una persona adulta como responsable».

Sea como fuere, la cita para los mendizales que deseen participar en la primera salida montañera de este curso será a las 09.30 horas en el parking de Mintxeta.

El programa

Tras arrancar el día 26 con una subida al Aloña, el programa de salidas montañeras para realizar con escolares en este curso 2025-2026 tendrá continuidad el 9 de noviembre con una subida a la cima del monte Erlo.

La tercera salida será el 14 de diciembre con una excursión a Hiruerreketa, donde se sitúa el nacimiento del río Deba, mientras que el 25 de enero los mendizales se desplazarán a Elgeta para subir el monte Intxorta.

Por otro lado, para el 22 de febrero está prevista una travesía entre Urregarai y Santa Eufemia; para el 15 de marzo una ascensión al monte Irimo y para el 12 de abril una excursión a la cueva Arbil de Lastur.

Como es habitual, el colofón al programa de salidas montañeras se pondrá con la vueltita a Elgoibar que se llevará a cabo el 9 de mayo, en el marco del Morkaiko Eguna del próximo año.