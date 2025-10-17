El elgoibartarra Iban González (39 años) nunca olvidará la experiencia que vivió el pasado domingo. Y es que ese día, el 12 de octubre de ... 2025, Iban disputó el Campeonato del Mundo de Gravel; una modalidad emergente que combina el ciclismo de carretera y de montaña, permitiendo recorrer tanto carreteras asfaltadas como pistas de grava, caminos de tierra o senderos sencillos.

El ciclista elgoibartarra compitió en la categoría Master 40 del Mundial, que se celebró en tierras holandesas. Y lo cierto es que las cosas le fueron bastante bien.

Esperaba acabar «hacia la mitad del pelotón» y consiguió terminar en el puesto 70º de su categoría, en la que tomaron la salida 274 participantes.

González, que se había clasificado para el Mundial en una carrera de 120 kilómetros que se disputó el pasado mes de marzo entre Elvas (Portugal) y Badajoz, acudió «con la idea de poder acabar la carrera» a la cita mundialista, que discurrió sobre un exigente recorrido de 180 kilómetros con 1.600 metros de desnivel positivo: «para empezar dimos tres vueltas a un circuito de 50 kilómetros que empezaba en Beek y después afrontamos un último tramo de 30 kilómetros con meta en Maastricht», explica Iban; «muy contento por el nivel que he podido dar en la competición pero, sobre todo, por la experiencia que he tenido la posibilidad de vivir».

Para él, «la sensación que se tiene al estar disputando un Mundial en el epicentro del ciclismo es indescriptible». No en vano, «es como se ve en la televisión cuando se disputan las clásicas, con muchísima gente animando en todas las cuestas y en cualquier esquina, con música, bengalas...», subraya el elgoibartarra.

En lo referente a la competición, Iban destaca que «tras un inicio de carrera muy fuerte tuve que aflojar el ritmo para ir regulando, y eso me permitió tener fuerzas para remontar bastantes posiciones en la parte final». El ciclista elgoibartarra está «encantado» con la experiencia vivida y no descarta intentar buscar la clasificación para otro Mundial de Gravel.

Eso sí, el de 2026 prácticamente lo ha descartado «porque es en Australia». Buscará el billete «cuando vuelva a disputarse más cerca, en un país europeo como Bélgica, Holanda o Alemania, que es donde hay pasión por el ciclismo». Como la que tiene él.