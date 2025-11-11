El Sanlo valora de forma muy positiva el ambiente y las ventas de la XI Sanlobeerfest

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El club de balonmano Sanlo ha valorado de forma muy positiva la XI Sanlobeerfest que se celebró entre el jueves y el domingo de la pasada semana. Según indican desde la entidad, «a la feria le costó arrancar y aunque el jueves y el viernes fueron un poco flojos, el sábado y el domingo hubo mucha gente». De hecho, en la feria se vendieron «1.050 litros de cerveza y todas las salchichas, codillos y pollos que preparamos». Ademas, el domingo se agotaron los 110 tiques para la paella popular». Por otro lado, doce parejas participaron en el 'I campeonato de Mus': «Alberto y Agirre fueron los ganadores; Juan Carlos y Lander quedaron segundos y Salegi y Juanjo terceros» (en la foto derecha, la entrega de premios).