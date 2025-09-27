«¿Que no tienes opciones para practicar el euskera?... ¡Únete al programa de tertulias!»

Un momento del homenaje tributado al final del pasado curso a a las personas que lideraron los grupos de las tertulias.

Parece que fue ayer pero este nuevo curso escolar se cumplen 25 años del nacimiento de 'Tertuliak'; un programa que se puso en marcha de la mano del Ayuntamiento, la asociación Elgoibarko Izarra y los dos euskaltegis de la localidad con el principal objetivo de ofrecer un espacio para practicar euskera a aquellas personas interesadas en hablar en este idioma pero que, por diferentes circunstancias, carecían de posibilidades para ello.

Desde su estreno en el año 2001 han sido decenas las personas que han tomado parte en el programa de tertulias en euskera, que ha llegado al momento de celebrar sus 'bodas de plata' gozando de un excelente estado de salud. Como muestra, recordar que el pasado curso escolar fueron 34 las y los elgoibartarras que tomaron parte en la iniciativa.

Repartidos en pequeños grupos de 4 ó 5 personas, los participantes en el programa 'Tertuliak' se reúnen una hora un día por semana para charlar en euskera en un ambiente distendido. Los encuentros y las conversaciones se llevan a cabo de la forma que consideren los integrantes de cada grupo, por lo que las charlas pueden tener lugar «tomando un café en un bar, disfrutando de un tranquilo paseo al aire libre...».

Todo ello, con la particularidad de que en cada grupo de tertulias hay una persona euskaldun que se encarga de dinamizar las conversaciones.

Inscripción abierta

El curso 2025/2026 del programa de tertulias en euskera arrancará en octubre y se desarrollará hasta el mes de junio del próximo año.

Como hasta ahora, la iniciativa seguirá siendo totalmente gratuita y desde las entidades promotoras invitan a participar en la misma a todas y todos los elgoibartarras que quieren soltarse con el euskera o mejorar su nivel oral en este idioma. El plazo de inscripción para el programa 'Tertuliak' del nuevo curso ya está abierto y no se cerrará hasta el próximo día 10 de octubre.

Quienes deseen apuntarse (o recibir más información) pueden contactar con la asociación Elgoibarko Izarra (el número de teléfono es el 943 741 626), con el euskaltegi municipal (943 742 731) o con el euskaltegi AEK (607 601 423).

Desde las entidades impulsoras del programa avanzan que «a lo largo del curso ya celebraremos como corresponde el 25º aniversario de nuestras tertulias en euskera». Eso sí, antes que nada «lo que toca ahora es poner en marcha el nuevo curso».