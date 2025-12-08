Los negocios locales podrán adherirse hasta el día 16 a la iniciativa Escaparates 11-F

El Ayuntamiento, Elhuyar, Egur Arte tailerra, Ane Arte tailerra y el departamento de Educación del Gobierno Vasco invitan a todos los establecimientos comerciales y ... de servicios de Elgoibar que cuentan con un escaparate a sumarse a la sexta edición de la iniciativa Escaparates 11-F, que se llevará a cabo del 2 al 27 de febrero con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica.

Al igual que en las ediciones precedentes, cada uno de los negocios del pueblo que se adhiera a la iniciativa verá decorado su escaparate con referencias a una mujer destacada en el ámbito de la ciencia y la investigación.

Los establecimientos comerciales y de servicios que deseen sumarse al proyecto pueden apuntarse hasta el día 16 cumplimentando el formulario habilitado en el enlace de internet labur.eus/GHSEO11 (para más información llamar al número 943 741 050 o enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección miriam@elgoibar.eus).

Según explican desde el Consistorio, el día 17, un día después de que se cierre el plazo de inscripción, se asignarán las científicas a cada comercio, y el 1 de febrero los escaparates deberán estar preparados para mostrarse al público.

A partir de ahí se habilitará un espacio dedicado a esta iniciativa en la web municipal (elgoibar.eus). En dicho apartado se incluirá el listado de los comercios participantes y las fotografías de los escaparates.

Un escaparate, una científica

A cada comercio que se anime a participar en esta iniciativa se le propondrá una mujer científica y, tomando su investigación como inspiración, deberá decorar su escaparate. Eso sí, para llevar a cabo esas tareas de decoración las personas responsables de los negocios participantes contarán con el apoyo de los talleres Ane Arte y Egur Arte.

La alcaldesa elgoibartarra, Maialen Gurrutxaga, destaca que «esta iniciativa se ha ido consolidando en los últimos años en nuestra localidad y supone una magnífica oportunidad para fomentar el interés por la ciencia y la tecnología en el pueblo».

En este camino, la primera edil considera «fundamental» la estrecha colaboración que el Ayuntamiento mantiene tanto con los talleres Egur Arte y Ane Arte como con los numerosos escaparates del municipio que se animan a participar en la iniciativa; toda vez que «entre todas y todos damos fuerza al proyecto».

La alcaldesa también subraya que «con 'Escaparates 11-F' creamos referentes de mujeres científicas y hacemos visible su trabajo, acercándolo a la ciudadanía y aportando visibilidad en todo Elgoibar».