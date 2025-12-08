Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Escaparate de la joyería Aramburu, dedicado a la cienfífica estadounidense Miriam Friedman Menkini. UDALA

Elgoibar

Los negocios locales podrán adherirse hasta el día 16 a la iniciativa Escaparates 11-F

Los que se animen a participar dedicarán sus escaparates a mujeres destacadas en los ámbitos de la investigación y la ciencia

Jabi Leon

Elgoibar

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

El Ayuntamiento, Elhuyar, Egur Arte tailerra, Ane Arte tailerra y el departamento de Educación del Gobierno Vasco invitan a todos los establecimientos comerciales y ... de servicios de Elgoibar que cuentan con un escaparate a sumarse a la sexta edición de la iniciativa Escaparates 11-F, que se llevará a cabo del 2 al 27 de febrero con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los negocios locales podrán adherirse hasta el día 16 a la iniciativa Escaparates 11-F

Los negocios locales podrán adherirse hasta el día 16 a la iniciativa Escaparates 11-F