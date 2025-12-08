Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

ETS reanuda los trabajos nocturnos en el apeadero de Toletxegain

J. L.

elgoibar.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

Euskal Trenbide Sarea reanudó anoche las obras que ha puesto en marcha con el objetivo de construir una nueva marquesina que permita mejorar la seguridad y la visibilidad en el apeadero de Toletxegain.

Los trabajos para la instalación de la nueva cubierta (tendrá una longitud aproximada de 30 metros y evitará las zonas oscuras) se tienen que llevar a cabo en horario nocturno (sin tráfico ferroviario) y, según las previsiones, se prolongarán durante tres jornadas.

