ETS reanuda los trabajos nocturnos en el apeadero de Toletxegain

J. L. elgoibar. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

Euskal Trenbide Sarea reanudó anoche las obras que ha puesto en marcha con el objetivo de construir una nueva marquesina que permita mejorar la seguridad y la visibilidad en el apeadero de Toletxegain.

Los trabajos para la instalación de la nueva cubierta (tendrá una longitud aproximada de 30 metros y evitará las zonas oscuras) se tienen que llevar a cabo en horario nocturno (sin tráfico ferroviario) y, según las previsiones, se prolongarán durante tres jornadas.