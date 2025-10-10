La ciudadanía podrá volver a vibrar con una carrera de ciclocross de categoría élite 65 años después

Por lo general, una persona debe esperar a cumplir los 65 años para poder acogerse a la jubilación. Y ese es, precisamente, el tiempo ... que ha tenido que esperar la ciudadanía de Elgoibar para poder volver a ver una carrera de ciclocross de categoría sénior en su propia localidad.

La única prueba de ciclismo sobre el barro disputada en Elgoibar de la que se tiene constancia es el I ciclo-cross Gure Bide. Gran Premio Sigma que tuvo lugar el 3 de enero de 1960, en el marco de las fiestas de San Antón.

Aquella carrera, que generó una enorme expectación en el municipio y en las localidades colindantes (las crónicas de la época constatan que en la vecina localidad de Eibar se fletaron «varios autobuses» para venir a ver la prueba), contó con la participación de 23 ciclistas.

El evento incluye varias carreras sobre el barro y se espera contar con los mejores especialistas de Euskadi y del Estado

Entre todos ellos estuvieron algunos de los corredores más destacados de la época como José Luis Talamillo, Felipe Alberdi, J.M. Goicoechea o los hermanos de Iurreta Cosme y Antón Barrutia. Este último era el principal favorito para hacerse con la victoria; los pronósticos no fallaron y fue el ganador.

Aún así, es probable que Antón Barrutia no fuera el ciclista más aplaudido de la prueba; toda vez que entre los participantes estuvo el elgoibartarra Ángel Mujika, quien acabó en el puesto 15º después de correr en su localidad defendiendo el maillot del club ciclista Zarautz, con el que compitió varias temporadas (también corrió una 'Vuelta de Pirineos' vistiendo la camiseta del Gure Bide de Elgoibar).

Ahora, 65 años después de aquella histórica prueba de ciclocross, las y los elgoibartarras van a volver a tener la posibilidad de ver una carrera sobre el barro.

Bautizada como BESA CX Elgoibar, la nueva prueba de ciclocross se disputará el próximo día 8 de noviembre en un circuito que se habilitará en torno a las instalaciones deportivas de Mintxeta y constará de diferentes categorías: cadete, junior, élite, máster 30, máster 40 y máster 50.

Por Mintxeta... y las campas

Organizada por la nueva sección de ciclocross creada en el seno del club ciclista Elgoibarko Lagun Taldea (ELT), la primera edición de la carrera BESA CX Elgoibar echará a andar con el apoyo del Consistorio elgoibartarra y de la empresa BESA, con la que el club ciclista local ha alcanzado el acuerdo para que la prueba se celebre, al menos, cuatro años consecutivos.

En cualquier caso, la presentación de la carrera de ciclocross que se estrenará el próximo día 8 de noviembre se llevó a cabo en el auditorio de la escuela de música y contó con la participación de representantes de ELT, el Ayuntamiento y la empresa BESA. Todos ellos mostraron su «ilusión» ante el inminente estreno de una nueva competición deportiva en el pueblo; al mismo tiempo que animaron al conjunto de la ciudadanía a acudir al circuito de Mintxeta para disfrutar de las carreras. Estas «empezarán en torno a las 9:30 o las 10:00 horas y concluirán hacia las 14:30 horas».

La alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, mostró su satisfacción «por la recuperación de esta prueba y por la constatación del compromiso que tienen las y los elgoibartarras con todo lo que ayude a mejorar la oferta cultural y deportiva del pueblo».

Por su parte, el miembro de ELT y director de la carrera, Imanol Garaizabal, avanzó que la organización espera poder contar «con los más destacados corredores del ciclocross vasco y estatal»; algo a lo que puede contribuir el hecho de que «el día siguiente se disputa el ciclo-cross de Ormaiztegi y más de uno querrá correr las dos pruebas».

La competición se desarrollará sobre un circuito de «unos 3 kilómetros». Este discurrirá «por dentro y por fuera de las instalaciones de Mintxeta, incluyendo la campa principal del caserío que da nombre a las instalaciones deportivas».