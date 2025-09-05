Arriaga se reinventa para impulsar unas fiestas de San Antolín que celebran este sábado su jornada principal

El barrio elgoibartarra de Arriaga abrió este viernes por la tarde el grueso del programa de sus fiestas de San Antolín, que vivirán hoy su ... jornada principal.

Las actividades del día arrancaron con la disputa de dos campeonatos ya consagrados en el marco de estos festejos.

El de lanzamiento de txapelas contó con 40 participantes (24 hombres y 16 mujeres) y los vencedores fueron Aitor Rekarte (lanzó la txapela a 17,46 metros) y Miren Osoro (13,11 metros).

Ampliar Los ganadores de los concursos de lanzamiento de txapelas y huesos de aceituna con el presidente de Kaxeta elkartea, Iñigo Astigarraga.

El campeonato de lanzamiento de huesos de aceituna, por su parte, contó con 24 participantes (15 hombres y 9 mujeres). En la categoría masculina la victoria fue para Aitzol Urain (lanzó el hueso a 14,85 metros) y en la femenina Aneitz Arrona (9,07 metros).

Finalmente, en la categoría infantil Oinatz Ansola se impuso tanto en el lanzamiento de txapelas (10,75 metros) como en el de huesos de oliva (7,27 metros).

Ampliar Una elgoibartarra lanza la txapela con estilo.

Finalizados los concursos hubo una bertso-kalejira, una bertso-afaria con los bertsolaris Julio Soto e Iker Zubeldia y música.

Conciertos y DJ

Arriaga celebrará este sábado el día grande de sus fiestas de San Antolín. Y lo hará con un programa de actividades que ha sido renovado por completo «con el objetivo de intentar atraer a más gente joven», explican desde la organización.

Las actividades no empezarán hasta la tarde. Eso sí, una vez en marcha no se detendrán hasta bien entrada la jornada del domingo.

Para empezar, la sociedad Kaxeta acogerá a las 16:30 horas la disputa del XIV torneo de Mus; mientras que a las 17:00 horas habrá una merienda para el público infantil, a las 17:30 horas se celebrará el XIV concurso de tortillas de patata y a las 18:00 horas comenzarán juegos para personas de todas las edades (txingas, campeonato de pulsos, toka...).

Como novedad, quienes se acerquen el sábado al recinto festivo de Arriaga podrán cenar en una 'foodtruck'. Además, a partir de las 21:30 horas se podrá disfrutar con dos conciertos a cargo de los grupos Kitziki y Jeizy's Tyros.

A la 01:00 de la madrugada la organización repartirá chocolate caliente y sorteará las rifas de las fiestas. Sin embargo, la actividad no terminará ahí; la música seguirá de la mano de un DJ «hasta el cierre de la carpa».