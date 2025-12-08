Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

DANOBATGROUP

Elgoibar

25 años de los primeros planes de euskera de Danobatgroup

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

El grupo industrial Danobatgroup aprovechó el Día Internacional del Euskera que se conmemoró el día 3 para celebrar el 25º aniversario de los primeros planes de euskera implantados en sus cooperativas. Danobatgroup celebró esa jornada especial en el IMH Campus y en el Museo de la Máquina-Herramienta. Durante el evento, que estuvo conducido por las presentadoras Ainhoa Etxebarria y Nerea Gartzia y contó con la participación de los bertsolaris Jon Maia y Nerea Ibartzabal, Danobatgroup puso en valor su trayectoria de un cuarto de siglo en la gestión lingüística.

