Eibar«La victoria nos da tranquilidad, pero ahora llegan tres partidos muy difíciles»
Iñaki Goikoetxea pide competir «del minuto 1 al 90» a sus jugadoras ante el invencible Barcelona, que visita Ipurua este sábado a partir de las 15.00
Eibar
Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18
El entrenador del Eibar femenino, Iñaki Goikoetxea, ha comparecido este viernes en Areitio para valorar la primera victoria de la temporada lograda el pasado ... domingo frente al Levante por 0-1 y para analizar el difícil compromiso que las armeras afrontan esta tarde en Ipurua ante el Barcelona, a partir de las 15.00 horas.
«Esa victoria nos ha dado tranquilidad y confianza, que de cara al futuro nos vendrá bien», reconoció el técnico donostiarra. «Ahora tenemos tres partidos muy difíciles por delante: Barcelona, Tenerife a domicilio y Real Sociedad. Pero esa confianza puede ayudarnos a demostrar que podemos hacer algo contra estos equipos», añadió.
Goikoetxea aseguró que el triunfo en Buñol ha supuesto un alivio para la plantilla tras un inicio de liga marcado por la ansiedad. «Estábamos cerca de ganar pero no lográbamos hacerlo, y eso genera nervios y tensión». No obstante, gracias al trabajo que vienen realizando semana tras semana, el pasado sábado, además contra un rival directo, «por fin conseguimos esos tres puntos, y eso nos da calma para seguir trabajando desde la tranquilidad», explicó.
Las claves ante 'las mejores'
El preparador armero aseguró que el equipo ha trabajado la semana con la misma intensidad, estudiando al rival y reforzando los aspectos clave de su plan de partido. «Contra el Barcelona es muy difícil controlar todo, porque tienen tantas variables y tantos argumentos... Nosotras tenemos que tener claras unas pautas: cómo defender, cómo atacar y qué hacer en cada momento. El partido nos exigirá físicamente una barbaridad, porque son un equipo que juega a un ritmo altísimo, pero la clave es estar metidas en el partido desde el minuto 1 al 90, pase lo que pase», apuntó.
Sobre la visita del vigente campeón, Goikoetxea destacó la motivación extra que genera en sus jugadoras. «Para ellas es especial. Muchas no han jugado nunca contra el Barça y esta semana se ha notado que tienen unas ganas diferentes. Para nosotras son tres puntos más, muy difíciles, pero tenemos que competir y hacerlo con ambición», afirmó.
El técnico insistió en que la concentración mental será fundamental para resistir los arreones azulgranas. «En cinco minutos te pueden generar siete ocasiones, y si te vas del partido lo pagas. Tenemos que ser capaces de aguantar eso, mantenernos en nuestro plan y no desconectarnos en ningún momento», concluyó listo para afrontar el reto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión