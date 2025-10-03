Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar recibirá al Barcelona esta tarde, a las 15.00 horas, en Ipurua, y Goikoetxea pide «concentración» a sus jugadoras. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

«La victoria nos da tranquilidad, pero ahora llegan tres partidos muy difíciles»

Iñaki Goikoetxea pide competir «del minuto 1 al 90» a sus jugadoras ante el invencible Barcelona, que visita Ipurua este sábado a partir de las 15.00

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Comenta

El entrenador del Eibar femenino, Iñaki Goikoetxea, ha comparecido este viernes en Areitio para valorar la primera victoria de la temporada lograda el pasado ... domingo frente al Levante por 0-1 y para analizar el difícil compromiso que las armeras afrontan esta tarde en Ipurua ante el Barcelona, a partir de las 15.00 horas.

